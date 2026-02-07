  • Megjelenítés
Zavarhatatlan szuperfegyvert villantottak az oroszok: mostantól a Szkarlupa vadászik az ukrán tengeri célpontokra
Globál

Zavarhatatlan szuperfegyvert villantottak az oroszok: mostantól a Szkarlupa vadászik az ukrán tengeri célpontokra

Portfolio
Az orosz fegyveres erők új, üvegszálas kábellel vezérelt pilóta nélküli vízi járműveket tesztelnek a Fekete-tengeren; a Szkarlupa nevű eszközről azt állítják, hogy már sorozatgyártásban készül - tudósított a Defence Express.

A Szkarlupát az Ushkujnyik nevű orosz tudományos-termelési központ fejlesztette ki. A rendszer legfontosabb jellemzője az üvegszálas kábelen alapuló irányítási és kommunikációs lánc, amely elvben védett a rádiózavarás nagy részével szemben. A hajótestben egy külön rekeszt alakítottak ki tolóajtókkal, amely FPV-drónok tárolására szolgál. A felvételek alapján a rekeszben akár két drón is elfér. A rendszer az orosz csapatok által széles körben alkalmazott, szintén üvegszálas vezérlésű Prince Vandal drónokat használja.

A közzétett tesztfelvételen látható, ahogy a rekeszajtók kinyílnak, majd egy FPV-drón felemelkedik, és támadást szimulál a kijelölt célpont ellen. Hasonló vízi drónokkal Oroszország korábban is kísérletezett, a

Szkarlupa azonban az első olyan típus, amelyről hivatalosan azt állítják, hogy már sorozatban gyártják.

A jármű hatótávolságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Viszonylag kis mérete ellenére jelentős méretű kábelorsót képes szállítani. A hatótávolságot azonban nem elsősorban a tekercs súlya, hanem a kábelen belüli jelcsillapítás korlátozza: egy bizonyos távolság felett már jelerősítő berendezésre lenne szükség.

A tesztek jellege alapján valószínű, hogy az oroszok elsősorban ukrán drónhajók elfogására szánják a Szkarlupát a nyílt vízen. Ugyanakkor semmi sem zárja ki, hogy csapásmérő feladatokra is bevessék, például olyan parti városok ellen, mint Odessza vagy Mikolajiv, amelyek mintegy 60 kilométerre találhatók az orosz ellenőrzés alatt álló területektől. Az ilyen vízi járművek felderítése különösen nehéz kis méretük és rádiócsendben folytatott működésük miatt, mivel a kommunikáció kizárólag az üvegszálas kábelen keresztül történik. Az FPV-drónok elsődleges célpontjai feltehetően a partvonaltól több tíz kilométerre telepített ukrán légvédelmi eszközök lehetnek. A Prince Vandal modernizált változatának hatótávolsága az orosz állítások szerint 50–65 kilométer, miközben maga a vízi jármű a parttól több kilométerre a tengeren marad.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat már készül az orosz tengerészeti drónok elleni védekezésre. Ennek részeként kifejlesztették a Sea Baby új generációs vízi drón vadászváltozatát, amely stabilizált, 14,5 milliméteres KPVT nehézgéppuskával felszerelt Tavrija harci modullal, valamint két FPV drónnal rendelkezik az ellenséges járművek nagy távolságból történő megsemmisítésére. 2025 októberében az ukrán haditengerészet felvételt tett közzé egy azonosítatlan orosz vízi jármű megsemmisítéséről. A gyenge minőségű videó ellenére az elpusztított hajó több jellegzetessége – a megnyúlt hajótest, a lapos fedélzet és a far felé tolt felépítmény – emlékeztetett a Szkarlupára. Nem zárható ki, hogy

az ukrán erők már a típus egyik korai hadműveleti tesztje során megsemmisítettek egy ilyen eszközt.

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

