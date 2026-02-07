Zelenszkij megkongatta a vészharangot: titokban, az ukránok nélkül születhet meg a megállapodás

Az Egyesült Államok és Oroszország kétoldalú megállapodásokat köthet Ukrajnát érintően Kijev részvétele nélkül is

– mondta az ukrán vezető február 6-án.

A kijelentés éppen akkor érkezik, mikor újra felpörögtek az események az ukrajnai békét illetően, ugyanakkor számottevő előrelépésről eddig nem lehet beszámolni. Az Egyesült Arab Emírségekben zajló megbeszélések nem hozták meg a kívánt eredményt, ugyanakkor a jövőben az Egyesült Államokban folytatódhatnak a megbeszélések. Zelenszkij néhány szempontot is kifejtett, amely kulcsfontosságú lehet:

leszögezte, hogy az eredmények nem lehetnek ellentétesek az ukrán alkotmánnyal, ezzel a területi kérdésekre utalva.

Azt is elmondta, hogy kapott már olyan információkat, amely szerint Washington és Moszkva titokban tárgyalásokat folytat. Ennek eredményei lehetnek olyan megállapodások, melyek elsősorban a gazdasági együttműködést szorgalmazzák. Az ukrán elnök elmondta, hogy hírszerzési értesülésekből van információja ezekről, ráadásul a két hatalom megállapodása akár Ukrajnát is érintheti.

Egyértelműen kijelentjük, hogy Ukrajna nem fogja támogatni a rólunk kötött, nélkülünk kötött esetleges megállapodásokat sem

– emelte ki.

Az utóbbi napokban az ukrajnai energetikai infrastruktúrára mért orosz csapások jelentették a fő témát, Zelenszkij szeretett volna ebben áttörést elérni. Ez nem sikerült, az orosz támadások továbbra is folyamatosan értik a kulcsfontosságú infrastruktúrát. Az oroszok egyik legfőbb követelése, hogy Kijev vonuljon ki a Donbász teljes területéről, és adja át azt nekik, de erre az ukránok nem hajlandóak. A megbeszélések legsúlyosabb nehézségeit a területi kérdések jelentik, mivel egyik fél sem akar engedni az álláspontjából.

