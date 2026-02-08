Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Esélye sem volt az orosz tanknak, telibe verte az ukrán dróncsapás! – Videó
Az ukrán légideszant-erők a pokrovszki térségben dróntámadással semmisítettek meg egy orosz önjáró aknavetőt, meghiúsítva a Hrisine elleni roham tüzérségi támogatását. Az esetről videó is készült.
Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök
Ukrajna új szankciókat vezet be az orosz rakéta- és dróngyártásban érintett vállalatok, valamint az orosz pénzügyi szektorhoz köthető szereplők ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij.
Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy Dubajban őrizetbe vették és átadták Oroszországnak a magas rangú orosz katonai hírszerző tiszt, Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit.
69 támadó drónt leszedett az ukrán légierő
Az ukrán légvédelem szombat estétől vasárnap reggelig 69 drónt semmisített meg abból a több mint százból, amellyel az orosz erők Ukrajnát támadták – közölte a Telegram-csatornáján az ukrán légierő.
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország területén csaptak le
Ukrajna február 7-én éjjel Neptun rakétákkal és HIMARS rakétasorozatvetőkkel támadta az oroszországi Brjanszki területet, energetikai létesítményeket véve célba. A Neptun sajátossága, hogy rendkívül alacsonyan repül, emiatt a radarok nagyon későn, gyakran csak másodpercekkel a becsapódás előtt észlelik a rakétát.
ORFK: több mint 4500-an érkeztek Ukrajnából szombaton
Az ukrán-magyar határszakaszon 4576-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
Brutális tűz alá vette Ukrajnát Oroszország
Zaporizzsja megyét az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb dróntámadása érte – közölte Ivan Fedorov, a régió katonai közigazgatásának vezetője.
Közel 300 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát az éjjel
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.
