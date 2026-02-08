  • Megjelenítés
Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap
Globál

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Portfolio
Zajlanak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonban aggodalmait fejezte ki annak kapcsán, hogy szerinte titokban, Kijev kihagyásával születhet megállapodás a háború ügyében. Ukrajna Neptun rakétákkal támadta az orosz infrastruktúrát, miközben Oroszország az éjszaka folyamán csaknem 300 drónt lőtt ki Zaporizzsja területére. Oroszország bejelentette: elfogták a férfit, akit a Vlagyimir Alekszejev tábornok elleni merénylettel gyanúsítanak. Zelenszkij újabb szankciókról tett bejelentést, melyekkel az orosz fegyvergyártásra és annak finanszírozására mérne csapást az ukrán állam, sőt, a szankciókat az Európai Unió is átveheti.
Az ukrán légideszant-erők a pokrovszki térségben dróntámadással semmisítettek meg egy orosz önjáró aknavetőt, meghiúsítva a Hrisine elleni roham tüzérségi támogatását. Az esetről videó is készült.

Ukrajna új szankciókat vezet be az orosz rakéta- és dróngyártásban érintett vállalatok, valamint az orosz pénzügyi szektorhoz köthető szereplők ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vasárnap közölte, hogy Dubajban őrizetbe vették és átadták Oroszországnak a magas rangú orosz katonai hírszerző tiszt, Vlagyimir Alekszejev elleni merénylettel gyanúsított férfit.

Az ukrán légvédelem szombat estétől vasárnap reggelig 69 drónt semmisített meg abból a több mint százból, amellyel az orosz erők Ukrajnát támadták – közölte a Telegram-csatornáján az ukrán légierő.

Ukrajna február 7-én éjjel Neptun rakétákkal és HIMARS rakétasorozatvetőkkel támadta az oroszországi Brjanszki területet, energetikai létesítményeket véve célba. A Neptun sajátossága, hogy rendkívül alacsonyan repül, emiatt a radarok nagyon későn, gyakran csak másodpercekkel a becsapódás előtt észlelik a rakétát.

Az ukrán-magyar határszakaszon 4576-an léptek be Magyarországra szombaton - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) vasárnap az MTI-t.

A beléptetettek közül a rendőrség 22 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.

Zaporizzsja megyét az elmúlt hónapok egyik legsúlyosabb dróntámadása érte – közölte Ivan Fedorov, a régió katonai közigazgatásának vezetője.

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Amerika ultimátumot adott, Kijev nélkül, titokban egyezhetnek meg Ukrajnáról – Ukrajnai háborús híreink szombaton

