Egyre kellemetlenebb Venezuela ellenzéki vezetője Donald Trump kormányzatának

Egy névtelenséget kérő Fehér Ház-i tanácsadó elmondta, hogy Machado nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy hazájában akár egy éven belül választásokat lehetne tartani, többeket is rosszul érintett a kormányzaton belül, még akkor is, ha személy szerint kedvelik őt.
"María Corina Machado mindent megtesz azért, hogy mindent aláaknázzon... önző" – fogalmazott a tanácsadó.
Ez nem a 'María Corina Machado-hadművelet'. Ez az 'amerikai nemzetbiztonsági hadművelet', amely semmilyen módon nem kötődik hozzá. Akadékoskodik, és az amerikai nemzetbiztonsági célok ellen dolgozik.
A forrás azzal vádolta a tavalyi Nobel-békedíjas politikust – aki a mára megbuktatott Nicolás Maduro elleni ellenzéki tevékenységéért kapta az elismerést –, hogy "aláássa az elnök politikai sikereit". Ezek között említette például a venezuelai politikai foglyok szabadon bocsátását és a két ország közös rendészeti műveleteit, miközben Machado szerinte azon dolgozik, hogy a venezuelai ellenzék "egyetlen sztárjává" tegye magát.
Machado irodája "médiazajnak" és puszta pletykáknak minősítette a kritikákat, és hangsúlyozta, hogy az ellenzék szorosan együttműködik az amerikai kormányzattal.
"Mi vagyunk az elsők, akik abban érdekeltek, hogy ez a folyamat szilárdan és stabilan haladjon előre" – áll Machado irodájának közleményében.
"Az Egyesült Államok kormányzatának és a venezuelai népnek az érdekei megegyeznek: egy virágzó, biztonságos, szabad és demokratikus Venezuela."
Egy másik, a Fehér Házhoz közel álló forrás szintén fenntartásokkal fogadta Machado választási menetrendre vonatkozó jóslatait. "Huszonnégy hónap reálisabb időkeret, de stratégiailag nem kellene véleményt nyilvánítania az időzítésről" – mondta.
A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy Donald Trump elnök prioritása Venezuela újjáépítése, és a választások "nem történhetnek meg egyik napról a másikra".
"Ahogy az elnök kijelentette, a megfelelő időben lesznek választások, de a legfontosabb prioritása az, hogy Venezuela talpra álljon és újjáépüljön" – közölte egy Fehér Ház-i tisztviselő. "Amikor az ország elérte azt a szintet, hogy tiszta, átlátható választásokat tarthasson, a venezuelai népé lesz a döntés, hogy megválassza vezetőjét."
Machado a Politico-nak adott interjújában nem azt mondta, hogy azonnal választásokat szeretne. Úgy fogalmazott: "Úgy gondoljuk, hogy egy valóban átlátható folyamat, kézi szavazással és teljes körű ellenőrzéssel, kilenc-tíz hónap alatt megvalósítható lenne." Hozzátette, hogy "ez attól függ, mikor kezdődik el", és nem szólított fel arra, hogy a választásokhoz vezető technikai folyamatot azonnal elindítsák.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
