  • Megjelenítés
Egyre több ország lép fel keményen: Csehország is fellázadt a közösségi média ellen
Globál

Egyre több ország lép fel keményen: Csehország is fellázadt a közösségi média ellen

Portfolio
Andrej Babiš cseh miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy támogatja a közösségi média használatának betiltását a 15 év alatti gyermekek körében - egy olyan lépést, amelyet egyre több európai ország fontolgat.

Spanyolország, Görögország, Nagy-Britannia és Franciaország is szigorúbb fellépést tervez a közösségi médiával szemben. Ausztrália decemberben elsőként tiltotta meg, hogy a 16 év alattiak hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz, és ezzel precedenst teremtet:

Kapcsolódó cikkünk

Drasztikus döntésre készül Magyarország szomszédja

Elszakadt a cérna Elon Musknál: Európában példátlan lépéssel vívták ki a haragját

Drasztikus döntést hozott egy európai ország, már a jövő héten életbe lép

Támogatom a tiltást, mert az általam ismert szakértők szerint a közösségi média rendkívül káros a gyerekekre. Meg kell védenünk őket

– mondta Babiš a közösségi oldalain közzétett videóüzenetében, részleteket azonban egyelőre nem árult el.

Karel Havlíček első miniszterelnök-helyettes a CNN Prima News csatornán megerősítette, hogy a kormány komolyan fontolgatja a tiltást. Ha megszületik a döntés,

Még több Globál

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Egy nem mindennapi találkozó kell az orosz-ukrán békéhez: meglepő kijelentést tett a külügyminiszter

32 milliárd dollárt égetett el Amerika, hogy megépítse a tökéletes páncélost – Történelmi bukás lett a vége

a szükséges törvényjavaslatot még idén benyújtják a parlamentnek.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility