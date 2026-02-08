Egyre több ország lép fel keményen: Csehország is fellázadt a közösségi média ellen

Spanyolország, Görögország, Nagy-Britannia és Franciaország is szigorúbb fellépést tervez a közösségi médiával szemben. Ausztrália decemberben elsőként tiltotta meg, hogy a 16 év alattiak hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz, és ezzel precedenst teremtet:
Támogatom a tiltást, mert az általam ismert szakértők szerint a közösségi média rendkívül káros a gyerekekre. Meg kell védenünk őket
– mondta Babiš a közösségi oldalain közzétett videóüzenetében, részleteket azonban egyelőre nem árult el.
Karel Havlíček első miniszterelnök-helyettes a CNN Prima News csatornán megerősítette, hogy a kormány komolyan fontolgatja a tiltást. Ha megszületik a döntés,
a szükséges törvényjavaslatot még idén benyújtják a parlamentnek.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Esélye sem volt az orosz tanknak, telibe verte az ukrán dróncsapás! – Videó
Nem mindennapi találat.
Túl magas a vízszint, lezártak egy hidat Magyarország határán
Az Ipoly folyó a ludas.
Haladnak a tárgyalások – Trump képes lesz megfékezni az iráni vezetést?
Irán egyelőre nem enged a nukleáris törekvésekből.
Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök
Az Európai Unió is követheti a lépést.
Egyre kellemetlenebb Venezuela ellenzéki vezetője Donald Trump kormányzatának
Először elhappolta a Nobel-békedíjat, most pedig választásokat szeretne.
Történelmi összegeket öntenek az AI-ba a tech cégek, de valami nagyon nincs rendben a számokkal
Egyre türelmetlenebbek a befektetők.
Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt
Túlélte a támadást az orosz tábornok.
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
ÁFA 2026 - jelentős áfaváltozások és digitalizációs lépések
2025-ben a Kormány több ütemben nyújtott be adócsomagokat, amely rendelkezések egy része már hatályba is lépett. A módosítások célja elsősorban az adminisztratív terhek csökkentése, a jog
Rémálom a postaládában - tartozások a múltból
Követeléskezelők régi tartozásokkal fenyegetnek? Ismerd meg jogaid, ismerheted fel a trükköket és védd meg magad. Az utóbbi években egyre többen szembesülnek azzal a megdöbbentő helyzette
A kormány mindent tudhat? - Visszaélés bűnügyi személyes adatokkal
Rendkívül nagy figyelmet kapott, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter Balatonalmádiban tartott fórumán elhangzott kijelentéseivel szemben, a pár nappal későbbi gyöngyösi
Mesterséges falevéllel forradalmasíthatják a vegyipart
Kutatók egy olyan napenergia hasznosító eszközt fejlesztettek ki, amely a fotoszintézist imitálva hoz létre szén-dioxidból, napfényből és vízből értékes anyagokat
Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!
Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Vészhelyzet a magyar utakon: borzasztóan sok a kátyú, bajban az autósok
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Csúcson az állam kamatterhei: mennyire fáj ez a költségvetésnek?
Nem úgy néz ki, hogy hátra lehet dőlni.