Egyre több ország lép fel keményen: Csehország is fellázadt a közösségi média ellen

Andrej Babiš cseh miniszterelnök vasárnap bejelentette, hogy támogatja a közösségi média használatának betiltását a 15 év alatti gyermekek körében - egy olyan lépést, amelyet egyre több európai ország fontolgat.

Spanyolország, Görögország, Nagy-Britannia és Franciaország is szigorúbb fellépést tervez a közösségi médiával szemben. Ausztrália decemberben elsőként tiltotta meg, hogy a 16 év alattiak hozzáférjenek ezekhez a platformokhoz, és ezzel precedenst teremtet:

Támogatom a tiltást, mert az általam ismert szakértők szerint a közösségi média rendkívül káros a gyerekekre. Meg kell védenünk őket

– mondta Babiš a közösségi oldalain közzétett videóüzenetében, részleteket azonban egyelőre nem árult el.

Karel Havlíček első miniszterelnök-helyettes a CNN Prima News csatornán megerősítette, hogy a kormány komolyan fontolgatja a tiltást. Ha megszületik a döntés,

a szükséges törvényjavaslatot még idén benyújtják a parlamentnek.

Forrás: Reuters

