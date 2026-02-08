Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa

Morgan McSweeney – aki kabinetfőnöki minőségében Keir Starmer miniszterelnök Downing Street-i stábjának legmagasabb beosztású vezetője volt – a kormányfőnek írt vasárnapi lemondó nyilatkozatában úgy fogalmazott:
Mandelson kinevezése olyan léptékű hiba volt, amely kárt okozott a kormányzó Munkáspártnak, az országnak és általánosságban a politikába vetett bizalomnak.
Starmer leköszönő kabinetfőnöke a levélben elismeri, hogy ő tanácsolta Mandelson kinevezését a washingtoni nagyköveti posztra – amely a brit diplomáciai szolgálat hagyományosan legfontosabbnak tartott külszolgálati tisztsége –, és ezért teljes mértékben vállalja a felelősséget.
McSweeney hangsúlyozza: jóllehet nem ő felügyelte a Mandelson kinevezése előtti szokásos háttérellenőrzéseket, meggyőződése szerint azonban ezt az átvilágítási folyamatot a történtek után alapvetően át kell alakítani.
A Mandelson-ügy az utóbbi évek egyik legsúlyosabb brit belpolitikai botrányává szélesedett,
és politikai elemzők egyre biztosabbra veszik, hogy Keir Starmer pozíciója is tarthatatlanná válik a Munkáspárt élén és a kormányfői tisztségben.
Starmer a minap, egy politikai rendezvényen felszólalva úgy fogalmazott: elnézést kér, amiért ő is elhitte Mandelson hazugságait és kinevezte az egykor rendkívül befolyásos munkáspárti politikust Nagy-Britannia washingtoni nagykövetévé.
Peter Mandelson, aki az 1990-es években a Munkáspárt "New Labour" címmel meghirdetett teljes átalakításának irányítója és főideológusa volt, igen szoros baráti viszonyban állt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberrel, aki fiatal nők – nem egyszer gyermekkorú lányok – sérelmére elkövetett súlyos szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt. Legutóbb 2019 nyarán vették ismét őrizetbe hasonló vádakkal, de nem sokkal később meghalt New York-i börtöncellájában.
Már hónapokkal ezelőtt is több olyan e-mail nyilvánosságra került az Egyesült Államokban, amelyek Mandelson és Epstein szoros kapcsolatáról tanúskodtak.
Ezeknek az információknak a hatására Yvette Cooper brit külügyminiszter Starmer utasítására tavaly szeptemberben visszavonta Mandelson nem egészen egy évvel korábban kezdődött washingtoni nagyköveti megbízatását.
Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrégiben újabb több millió oldalnyi dokumentumot, valamint több száz ezer fotót és videót hozott nyilvánosságra az Epstein-ügyről, és ebben a hatalmas anyagban számos új, súlyosan terhelő részlet szerepel Peter Mandelson és Epstein igen szoros kapcsolatairól.
A legnagyobb horderejű új információk közé tartozik, hogy
Mandelson a 2007-2008-as globális pénzügyi válság idején bizalmas kormányzati iratokat szolgáltatott ki Gordon Brown akkori brit miniszterelnök válságkezelési terveiről
és költségvetési intézkedéseiről Epsteinnek, aki a hatósági gyanú szerint ezeknek a titkosított információknak a birtokában bennfentes kereskedési tranzakciókat is lebonyolíthatott.
A jogosulatlanul megszerzett információk birtokában elkövetett bennfentes kereskedés súlyos gazdasági bűncselekmény Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban egyaránt.
A Scotland Yard a hétvégén bejelentette, hogy az ügyben bűnügyi eljárást kezdett, és a nyomozók Mandelson több lakóingatlanában házkutatásokat tartottak, bár a "sötétség hercegeként" ismert volt felsőházi politikust nem vették őrizetbe.
Keir Starmer miniszterelnök az utóbbi napokban többször is kijelentette, hogy Mandelson washingtoni nagyköveti kinevezése előtt és megbízatása alatt is folyamatosan hazudott a brit kormány illetékeseinek az Epsteinnel fenntartott kapcsolatairól.
Starmer a londoni alsóházban felszólalva a héten úgy fogalmazott: ha akkoriban tudta volna mindazt, amit ma már tud erről a kapcsolatról, akkor Mandelson "a brit kormány közelébe sem kerülhetett volna".
A botrány elmélyülése nyomán azonban a Munkáspárt és a kormány számos magas beosztású tisztviselője is Starmer ellen fordult, egyesek egyenesen a miniszterelnök, míg mások "mindössze" Morgan McSweeney távozását követelték. David Lammy miniszterelnök-helyettes, aki Mandelson kinevezésének idején külügyminiszter volt, a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak nyilatkozó kormányforrások szerint
annak idején figyelmeztette Starmert, hogy ne nevezze ki Mandelsont washingtoni nagykövetté.
Hasonló módon Angela Rayner korábbi kormányfőhelyettes is óva intett Mandelson kinevezésétől brit sajtóértesülések szerint.
A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, a londoni székhelyű Eurasia Group friss helyzetértékelésében úgy fogalmazott, hogy a Mandelson-botrány helyrehozhatatlan károkat okozott Keir Starmer miniszterelnöki tevékenységének megítélésében.
A cég közölte: eddig is 65 százalékos esélyűnek tartotta, hogy Starmert az idén saját pártja eltávolítja a pártvezetői és a miniszterelnöki tisztségből, de ennek valószínűségét most már 80 százalékosra taksálja.
Címlapkép forrása: Leon Neal/Getty Images
