Fordulat jön az időjárásban jövő héten: egyik nap még tél, másnap már tavasz lehet Magyarországon

A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek, majd a hét végén ismét kissé csökken a nappali felmelegedés. Többször kell csapadékra számítani, ami a hét elején még lehet havazás is, majd egyre inkább az eső lesz a jellemző, a szél pedig szinte egész héten élénk, olykor erős lesz - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

A jövő hét elején a hideg levegő által kitöltött magasnyomás fogja alakítani időjárásunkat, ez ugyanakkor nem tart sokáig,

ezáltal újra a nyugat-európai ciklonoké, valamint az általuk szállított igen enyhe léghullámoké lesz a terep térségünkben a hét közepén.

- írja a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebookon megjelent posztjában.

Ennek ellenére hétfőn és kedden sem várható igazán télies idő:

az ország nagy részén az ilyenkor szokásosnál enyhébb lesz az idő, hajnalban sem mindenütt fagy. Elszórtan kisebb csapadék előfordulhat, az északkeleti, keleti térségekben kedden helyenként akár hó formájában is, de ez nem lesz meghatározó.

Szerdán markáns változásra számíthatunk: egy melegfront hatására sokfelé eső várható, és a hőmérséklet ismét emelkedésnek fog indulni.

A hét legenyhébb napja a csütörtök lehet, amikor számos területen 10 fok fölé melegszik majd a levegő, helyenként akár 15 fok körüli értékekkel, tavaszias jelleget öltve.

A hét második felétől északnyugat felől hidegebb légmozgás közelít meg minket, ám ezek pontos pályája egyelőre bizonytalan, így a hétvégi időjárás részletei később tisztázódhatnak.

Alább olvashatják a részletes napi bontást.

Hétfőn

Holnap összességében felhős idő valószínű, azonban vasárnap az ország középső, északnyugat-délkeleti tengelye mentén hosszabb időre kisüt a nap, hétfőn pedig elsősorban északkeleten szakadozhat a felhőzet. Emellett éjszaka többfelé pára, néhol köd képződik.

Helyenként előfordulhat eső, zápor, az Északi-középhegységben havas eső, kisebb havazás sem zárható ki.

Az északiról keletiesre forduló szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 4 és 11 fok között várható.

Kedden

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhőzet elsősorban délnyugaton szakadozhat fel. Napközben a Dunától keletre növekszik a csapadékhajlam, az eső mellett havas esőre, reggel, délelőtt helyenként még havazásra is számítani kell. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, a maximum-hőmérséklet 2 és 9 fok között valószínű.

Szerdán

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor, az Északi-középhegységben eleinte vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. A délnyugati, déli szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban mínusz 2 és plusz 3, délután általában 5 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.

Csütörtökön

Közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5,

a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul,

de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.

Pénteken

Döntően borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0 és plusz 7, délután 6 és 12 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Szombaton

Változóan felhős, döntően csapadékmentes időre van kilátás, a változó irányú szél többnyire mérsékelt marad. A minimum-hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a csúcsérték 4 és 10 fok között alakulhat.

Vasárnap

Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás, inkább csak kevés helyen lehet vegyes csapadék. Az északi szelet többfelé erős, sőt helyenként viharos lökések kísérhetik. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a csúcsérték 2 és 8 fok között alakulhat.

