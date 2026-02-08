Meggondolja magát Magyarország szomszédja? – Nem zárják ki, hogy csatlakozzanak Trump Béketanácsához

A román elnök bejegyzésében közölte, hogy Románia meghívást kapott a Donald Trump amerikai elnök által alapított Béketanács február 19-i ülésére, de úgy fogalmazott, hogy
Bukarest részvétele a Washingtonnal való egyeztetések kimenetelétől függ.
"Románia üdvözli az Egyesült Államok béketörekvéseit" - hangsúlyozta a román elnök. Mint írta, Románia a Békatanácsba való meghívás kézhezvétele után konzultációt kezdeményezett Washingtonnal annak tisztázására, hogy a testület chartájának egyes előírásai felülvizsgálhatók-e vagy értelmezhetők-e úgy, hogy teljes mértékben összeegyeztethetők legyenek a román állam jelenlegi nemzetközi kötelezettségeivel.
A román fél főként azt szeretné tisztázni, hogy miként vehetnének részt az ülésen a Romániához hasonló országok, melyek nem tagjai a Béketanácsnak, azonban a testület chartájának esetleges felülvizsgálata esetén csatlakoznának hozzá.
Nicusor Dan korábban is úgy nyilatkozott, hogy a román külügyminisztérium elemzi a Béketanácshoz való csatlakozás lehetőségét, hogy ez mennyire egyeztethető össze a román állam egyéb nemzetközi vállalásaival.
A téma kapcsán korábban Ilie Bolojan kormányfő is megszólalt, és
cáfolta az Antena 3 televízióban forrásokra hivatkozva megjelent hírt, miszerint az országnak nem lenne egymilliárd dollárja a tagsági díj kifizetésére.
Hangsúlyozta: Bukarest ki tud fizetni egymillárd dollárt egyik vagy másik projektre, amennyiben az ország érdeke és jelenlegi gazdasági helyzete indokolja.
Az államfő később pontosította a tagsági díjra vonatkozó információkat, aláhúzva: Románia az első három évben úgy is tagja lehet a testületnek, hogy nem fizet be egymilliárd dollárt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
