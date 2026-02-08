Méteres hótorlaszok tornyosulnak Magyarország szomszédságában – Túl korán örültünk a tavasznak?

A Kárpátok északkeleti vonulatainál éles választóvonal húzódik. Ezen a határon túl, a Kelet-európai-síkságon olyan összefüggő hótakaró alakult ki, amely még az ottani viszonyok között is ritka:

nagy területen mérnek 40-60 cm-es hóvastagságot.

Hazánk jelenleg az enyhe és a fagyos légtömegek ütközőzónájában fekszik. Míg délen és nyugaton néhol 10-13 °C köré is emelkedhet a hőmérséklet, az északkeleti határ közelében és a hegyekben továbbra is előfordulhat havas eső vagy hószállingózás.

Mire számíthatunk a jövő héten? A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nem várható a hideg és a hó további déli irányú terjeszkedése térségünkben. Több hullámban érkezik eső, zápor, de tartós havazásra egyelőre nincs kilátás.

A hőmérséklet marad az átlagosnál 1-2 fokkal melegebb idő, a hajnali fagyok pedig -5 fok körül alakulhatnak.

