Méteres hótorlaszok tornyosulnak Magyarország szomszédságában – Túl korán örültünk a tavasznak?

A Kárpátok északkeleti vonulatainál éles választóvonal húzódik. Ezen a határon túl, a Kelet-európai-síkságon olyan összefüggő hótakaró alakult ki, amely még az ottani viszonyok között is ritka:
nagy területen mérnek 40-60 cm-es hóvastagságot.
-
Lengyelország: az ország keleti és északkeleti kétharmadát vastag hótakaró borítja. Bár az elmúlt napokban ide is jutott az enyhébb légtömegekből, a hóréteg vastagsága nem csökkent számottevően.
-
Oroszország és Skandinávia: itt továbbra is a sarkvidéki eredetű hideg és a tartós fagy uralkodik.
Hazánk jelenleg az enyhe és a fagyos légtömegek ütközőzónájában fekszik. Míg délen és nyugaton néhol 10-13 °C köré is emelkedhet a hőmérséklet, az északkeleti határ közelében és a hegyekben továbbra is előfordulhat havas eső vagy hószállingózás.
Mire számíthatunk a jövő héten? A HungaroMet előrejelzése szerint a következő napokban nem várható a hideg és a hó további déli irányú terjeszkedése térségünkben. Több hullámban érkezik eső, zápor, de tartós havazásra egyelőre nincs kilátás.
A hőmérséklet marad az átlagosnál 1-2 fokkal melegebb idő, a hajnali fagyok pedig -5 fok körül alakulhatnak.
