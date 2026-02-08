  • Megjelenítés
Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök
Globál

Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök

Portfolio
Ukrajna új szankciókat vezet be az orosz rakéta- és dróngyártásban érintett vállalatok, valamint az orosz pénzügyi szektorhoz köthető szereplők ellen – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök az RBC Ukraine tudósítása szerint.

A döntés egy újabb nagyszabású orosz támadás után született. A megszállók több mint 400 drónt és csaknem 40 különféle rakétát vetettek be. Ukrajna válaszul tovább fokozza a nyomást azokra a külföldi beszállítókra, amelyek kritikus alkatrészeket szállítanak az orosz fegyvergyártáshoz.

Ezek nélkül a rakéták és drónok gyártása nem lenne lehetséges.

Az első elnöki rendelet Oroszország hadiipari komplexumának korlátozását célozza. A szankciós listára 24 magánszemély és 27 jogi személy került. Köztük olyan cégek is vannak, amelyek a rakéta- és drónalkatrészek gyártásához szükséges termékeket szállítják Oroszországnak.

A második rendelet azt a pénzügyi infrastruktúrát veszi célba, amelynek segítségével Oroszország megkerüli a nemzetközi szankciókat. A korlátozások 42 magánszemélyt és 35 jogi személyt érintenek, köztük fizetési szolgáltatókat, kriptotőzsdéket, valamint az orosz kriptopiacot és bányászati ipart támogató szereplőket. A listán szerepel többek között az A7 kriptovaluta-hálózat is, amelyen keresztül az orosz fegyvergyártáshoz szükséges alkatrészek kifizetéseit bonyolítják.

Még több Globál

Esélye sem volt az orosz tanknak, telibe verte az ukrán dróncsapás! – Videó

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára, új válaszcsapást jelentett be Zelenszkij – Háborús híreink vasárnap

Haladnak a tárgyalások – Trump képes lesz megfékezni az iráni vezetést?

Vlagyiszlav Vlaszjuk, az elnök szankciós politikáért felelős biztosa szerint Ukrajna rendszeresen azonosítja és szankcionálja mindazokat, akik fegyvereket gyártanak Oroszországnak, vagy finanszírozzák az alkatrész-beszállításokat.

A most jóváhagyott intézkedések egy részét várhatóan beépítik az Európai Unió 20. szankciós csomagjába.

Ez jelenleg az előkészítés végső szakaszában van, és a tervek szerint a hónap végéig elfogadhatják. Az EU-n belül többféle korlátozási lehetőségről folynak a tárgyalások. Napirenden van a tengeri szolgáltatások teljes tilalma, az újabb energetikai szankciók, valamint a műtrágyaexportot érintő intézkedések is. Emmanuel Macron francia elnök megerősítette az új szankciós csomag előkészítését, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig pontosította, hogy az különösen szigorú intézkedéseket tartalmaz majd az orosz úgynevezett „árnyékflotta” ellen.

A szankciók célja, hogy csökkentsék Oroszország energiaexportból származó bevételeit,

és blokkolják azokat a konstrukciókat, amelyekkel Moszkva megkerüli a már érvényben lévő korlátozásokat. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok is folytatja a nyomásgyakorlást: Donald Trump elnök egy kétpárti törvényt írt alá, amely jelentősen kibővíti az új amerikai szankciók bevezetésének lehetőségeit.

Kapcsolódó cikkünk

Brutális orosz dróneső zúdult Zaporizzsjára – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Itt az oroszok nagy bejelentése: elfogták a veszélyes merénylőt

Megdöbbentő jóslat: hónapjai lehetnek hátra Donald Trumpnak?

Címlapkép forrása: Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Holdblog

Holland bélyeggyűjtők, szevasztok!

Vendég Szabó Dávid, a téma szerteágazó. Meg a Bitcoin, ami esik, ahelyett, hogy emelkedne. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók... The post Holland

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön
Bevetette a láthatatlan gyilkost Ukrajna – Mélyen Oroszország belsejében csaptak le
Az éj leple alatt titkos atomrobbantást hajtott végre a nagyhatalom – Súlyos váddal állt elő Amerika
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility