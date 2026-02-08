Nagy bejelentést tett Zelenszkij ukrán elnök

A döntés egy újabb nagyszabású orosz támadás után született. A megszállók több mint 400 drónt és csaknem 40 különféle rakétát vetettek be. Ukrajna válaszul tovább fokozza a nyomást azokra a külföldi beszállítókra, amelyek kritikus alkatrészeket szállítanak az orosz fegyvergyártáshoz.
Ezek nélkül a rakéták és drónok gyártása nem lenne lehetséges.
Az első elnöki rendelet Oroszország hadiipari komplexumának korlátozását célozza. A szankciós listára 24 magánszemély és 27 jogi személy került. Köztük olyan cégek is vannak, amelyek a rakéta- és drónalkatrészek gyártásához szükséges termékeket szállítják Oroszországnak.
A második rendelet azt a pénzügyi infrastruktúrát veszi célba, amelynek segítségével Oroszország megkerüli a nemzetközi szankciókat. A korlátozások 42 magánszemélyt és 35 jogi személyt érintenek, köztük fizetési szolgáltatókat, kriptotőzsdéket, valamint az orosz kriptopiacot és bányászati ipart támogató szereplőket. A listán szerepel többek között az A7 kriptovaluta-hálózat is, amelyen keresztül az orosz fegyvergyártáshoz szükséges alkatrészek kifizetéseit bonyolítják.
Vlagyiszlav Vlaszjuk, az elnök szankciós politikáért felelős biztosa szerint Ukrajna rendszeresen azonosítja és szankcionálja mindazokat, akik fegyvereket gyártanak Oroszországnak, vagy finanszírozzák az alkatrész-beszállításokat.
A most jóváhagyott intézkedések egy részét várhatóan beépítik az Európai Unió 20. szankciós csomagjába.
Ez jelenleg az előkészítés végső szakaszában van, és a tervek szerint a hónap végéig elfogadhatják. Az EU-n belül többféle korlátozási lehetőségről folynak a tárgyalások. Napirenden van a tengeri szolgáltatások teljes tilalma, az újabb energetikai szankciók, valamint a műtrágyaexportot érintő intézkedések is. Emmanuel Macron francia elnök megerősítette az új szankciós csomag előkészítését, Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter pedig pontosította, hogy az különösen szigorú intézkedéseket tartalmaz majd az orosz úgynevezett „árnyékflotta” ellen.
A szankciók célja, hogy csökkentsék Oroszország energiaexportból származó bevételeit,
és blokkolják azokat a konstrukciókat, amelyekkel Moszkva megkerüli a már érvényben lévő korlátozásokat. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok is folytatja a nyomásgyakorlást: Donald Trump elnök egy kétpárti törvényt írt alá, amely jelentősen kibővíti az új amerikai szankciók bevezetésének lehetőségeit.
Címlapkép forrása: Yauhen Yerchak/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
