Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a narancs hullám

A jelenlegi kormányfő vezette, jobboldali, monarchista Thai Büszkeség Pártja (Bumdzsaithai párt) vezet a vasárnap tartott, előrehozott választásokon a voksok 90 százalékos összesítése mellett - derül ki a thaiföldi választási bizottság adataiból.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök (címlapképünkön középen) pártja ezzel a kétkamarás törvényhozás 500 fős alsóházában mintegy 194 képviselői helyre számíthat a BBC szerint.

A választások korábbi favoritjának számító Thaiföldi Néppárt mindössze 115 parlamenti helyhez juthat.

Harmadik helyen főleg az ország vidéki térségeiben népszerű, konzervatív-populista Pheu Thai végezhet.

A szavazatszámlálás folyamatosan akadozott, az eredményeket csak órákkal a szavazóhelyiségek bezárása után tették közzé. Várhatóan nehéz koalíciós tárgyalásokra lehet számítani, tekintettel arra, hogy várhatóan egyik politikai erő sem tud abszolút többséget szerezni.

Ennek ellenére az borítékolhatónak tűnik, hogy Anutin hatalmon marad.

A Thaiföldi Néppárt elismerte vereségét. Közölték, hogy ellenzékbe vonulnak, ha a Thai Büszkeség Pártja kormányt alakít.

A legutóbbi, 2023-as választásokon a konzervatív politikai erők megakadályozták, hogy a Thaiföldi Néppárt elődje, a feloszlatott progresszív Előre (MFP) hatalomra kerüljön, annak ellenére, hogy megnyerte a választásokat. Az MFP-t 2023-ban az ország alkotmánybírósága be is tiltotta.

A mostani választást azután írták ki, hogy több koalíciós kormány összeomlott, így a délkelet-ázsiai ország három év alatt három miniszterelnököt is "elfogyasztott". A kiszámíthatatlanságukról híres thaiföldi választások ezúttal tehát óriási csalódást jelentettek a Néppárt számára, amely egy fiatalok által tüzelt "narancs hullámban" reménykedett, ezzel javítva a három évvel ezelőtti szereplésén.

Vasárnap a parlamenti választások mellett arról is népszavazást tartottak, hogy hatályban maradjon-e a jelenlegi alkotmány, vagy újat alkossanak. A választási bizottság 87 százalékos feldolgozottság mellett közölt adatai szerint

a választópolgárok 60 százaléka támogatta az ország alaptörvényének megváltoztatását.

Az esetleges új alkotmány szövegét újabb népszavazáson kell majd jóváhagyni.

A hivatalos választási végeredmények közzététele heteket vehet igénybe.

