Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget

Az oroszok nagyon eredményesek voltak. Minden atomerőművünk kénytelen volt csökkenteni a termelést; a támadás után azonnal elveszítettük a kapacitás felét

– mondta Zajcsenko.

A rakétacsapás a három működő ukrán atomerőművet a villamoshálózathoz kapcsoló nagyfeszültségű alállomásokat érte, egy reaktorblokkot pedig teljesen le kellett állítani. Közvetlenül ezután az ország egész területén további áramkorlátozásokat vezettek be, miközben az orosz teljes körű invázió kezdete óta ez a leghidegebb tél. Az atomenergia létfontosságú Ukrajna megtépázott energiaszektora számára, mivel Oroszország folyamatosan támadja az összes többi erőművet. Moszkva eddig közvetlenül nem lőtte az atomerőműveket, az ukrán katonai hírszerzés azonban már korábban figyelmeztetett:

az alállomások megsemmisítésével próbálják leválasztani az erőműveket a hálózatról.

Az atomerőműveknek biztonsági okokból – például a reaktorhűtő rendszerek működtetéséhez – folyamatos áramellátásra van szükségük. Ha egy működő erőmű lekapcsolódik a hálózatról, tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodnia. Ha ezek meghibásodnak, néhány órán belül atomkatasztrófa következhet be. Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek a kijevi, washingtoni és moszkvai béketárgyalások közepette történtek. Hangsúlyozta, hogy a partnereknek fokozott védelmet kell biztosítaniuk az atomerőművekhez kapcsolódó infrastruktúrának, többek között további rakétákat kell szállítaniuk a légvédelmi rendszerekhez.

Atomenergetikai létesítményeink gyakorlatilag állandó célpontok maradnak. Ez más szintű választ igényel annál, mint amivel jelenleg rendelkezünk. Több védelemre és több párbeszédre van szükségünk a partnerekkel, hogy a világ ne hallgasson erről a fenyegetésről

– írta a Telegramon.

