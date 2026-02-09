  • Megjelenítés
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Globál

Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget

Portfolio
Oroszország február 7-én hajtotta végre eddigi legsúlyosabb támadását az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen. A csapás következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza – közölte Vitalij Zajcsenko, az állami hálózatüzemeltető Ukrenergo vezetője.

Az oroszok nagyon eredményesek voltak. Minden atomerőművünk kénytelen volt csökkenteni a termelést; a támadás után azonnal elveszítettük a kapacitás felét

– mondta Zajcsenko.

A rakétacsapás a három működő ukrán atomerőművet a villamoshálózathoz kapcsoló nagyfeszültségű alállomásokat érte, egy reaktorblokkot pedig teljesen le kellett állítani. Közvetlenül ezután az ország egész területén további áramkorlátozásokat vezettek be, miközben az orosz teljes körű invázió kezdete óta ez a leghidegebb tél. Az atomenergia létfontosságú Ukrajna megtépázott energiaszektora számára, mivel Oroszország folyamatosan támadja az összes többi erőművet. Moszkva eddig közvetlenül nem lőtte az atomerőműveket, az ukrán katonai hírszerzés azonban már korábban figyelmeztetett:

az alállomások megsemmisítésével próbálják leválasztani az erőműveket a hálózatról.

Még több Globál

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban

Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

Az atomerőműveknek biztonsági okokból – például a reaktorhűtő rendszerek működtetéséhez – folyamatos áramellátásra van szükségük. Ha egy működő erőmű lekapcsolódik a hálózatról, tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodnia. Ha ezek meghibásodnak, néhány órán belül atomkatasztrófa következhet be. Volodimir Zelenszkij elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek a kijevi, washingtoni és moszkvai béketárgyalások közepette történtek. Hangsúlyozta, hogy a partnereknek fokozott védelmet kell biztosítaniuk az atomerőművekhez kapcsolódó infrastruktúrának, többek között további rakétákat kell szállítaniuk a légvédelmi rendszerekhez.

Atomenergetikai létesítményeink gyakorlatilag állandó célpontok maradnak. Ez más szintű választ igényel annál, mint amivel jelenleg rendelkezünk. Több védelemre és több párbeszédre van szükségünk a partnerekkel, hogy a világ ne hallgasson erről a fenyegetésről

– írta a Telegramon.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Hatalmas zuhanásban a dollár, a forint meg szárnyal tovább
Elkezdtek hullani a fejek az európai nagyhatalomban: lemondott a miniszterelnök legfőbb bizalmasa
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility