Hatott Trump szorítása: kritikus helyzetbe került egy egész ország
Hatott Trump szorítása: kritikus helyzetbe került egy egész ország

Portfolio
Hétfőtől a nemzetközi légitársaságok nem tankolhatnak a kubai repülőtereken, mert az ország kifogyott a repülőgép-üzemanyagból; a kormány szerint a kerozinhiány várhatóan legalább egy hónapig tart - számolt be a Cnbc.

A kubai kormány vasárnap bejelentette, hogy hétfőtől a nemzetközi légitársaságok nem tankolhatnak az ország repülőterein, mert kifogytak a repülőgép-üzemanyag készletei. A kerozinhiány

az összes kubai nemzetközi repülőteret érinti, és a hatóságok szerint várhatóan körülbelül egy hónapig tart.

A helyzet azt követően súlyosbodott, hogy Donald Trump amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek közvetlenül vagy közvetve olajat szállítanak a karibi szigetországnak. Trump január végén kiadott rendeletében Kubát "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette, amely szerinte indokolttá teszi a nemzeti vészhelyzet kihirdetését. Az amerikai elnök szerint Kuba Kínához, Oroszországhoz és Iránhoz fűződő kapcsolatai, valamint az emberi jogi visszaélések destabilizálják a térséget.

A súlyosbodó energiaválság miatt a kubai kormány pénteken átfogó megszorító intézkedéseket jelentett be.

Korlátozzák az üzemanyag-értékesítést, egyes turisztikai létesítményeket bezárnak, rövidítik a tanítási napokat, az állami vállalatoknál pedig négynapos munkahétre térnek át. Oroszország hétfőn "valóban kritikusnak" nevezte Kuba üzemanyag-ellátási helyzetét, és élesen bírálta az amerikai nyomásgyakorlást. Mexikó eközben bejelentette, hogy humanitárius segélyt küld, és diplomáciai megoldást keres az olajszállítások újraindítására.

Címlapkép forrása: Murat Bakmaz/Anadolu via Getty Images

