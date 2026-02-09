Igazi harckocsi-legenda bukkant fel az ukrán fronton: szinte rá sem lehet ismerni az ikonikus páncélosra

Friss felvételeket publikált az orosz TASZSZ hírügynökség egy amerikai M1A1 Abrams harckocsi megsemmisítéséről: az orosz drónkezelők több UAV-t is ráküldtek a szinte felismerhetetlenségig átépített gépre.

Az orosz médiában megjelent képsorokon jól látható, ahogy egy felderítődrón és két orosz kamikaze drón veszi célba az amerikai gyártmányú harckocsit – a gép az oroszok jelentése szerint megsemmisült.

Elég jó esély van rá, hogy a harckocsi már azelőtt találatot kapott, hogy ezek a felvételek készültek, az M1A1-es elhagyottnak tűnik és körülötte acéllemezek hevernek a földön.

Russian fiber-optic FPV drone strikes a seemingly abandoned Australia-supplied M1A1 Abrams AIM main battle tank that was deployed by the Ukrainian military during a recent counterattack on the Zaporizhzhia front.The tank received a Hedgehog-style improvised armor. pic.twitter.com/c8E2MOF7zZ https://t.co/c8E2MOF7zZ — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) February 9, 2026

A felvételeken egy Ausztrália által adományozott M1A1 AIM harckocsi szerepel.

A gép szinte alig felismerhető: a harckocsi jól láthatóan kapott drónvédelmi improvizált kiegészítő-páncélzatot és egy hatalmas, növényzetet imitáló álcát is.

Nagyon úgy fest, hogy a gép a tornyát sem tudta rendesen forgatni a drónvédelmi berendezések miatt.

Ukrajna összesen 49 hadrendből kivont M1A1 Abrams harckocsit kapott Ausztráliától és a Biden-érában még 31-et az Egyesült Államoktól. Az amerikai állomány nagy részét, mintegy 23 tankot az ukrán haderő már biztosan elvesztett a fronton.

Címlapkép forrása: Ian Hitchcock/Getty Images