  • Megjelenítés
FONTOS Valakik őrületes összeget toltak befektetésekbe – Kiderült, kiknek a kezében van a magyar államadósság
Megdöbbentő felvételek szivárogtak ki: az oroszok új fegyvere kétszeresen is halálos lehet
Globál

Megdöbbentő felvételek szivárogtak ki: az oroszok új fegyvere kétszeresen is halálos lehet

Portfolio
Az orosz fejlesztésű Gerbera drónok egyre gyakrabban jelennek meg Ukrajna légterében. A nem túl drága pilóta nélküli repülőgépek a jelek szerint új feladatot kaptak: más drónokat szállítanak.

A Gerberát Moszkva eredetlileg kifejezetten csalidrónnak fejlesztette ki: a Sahed/Gerány drónokhoz hasonló sziluettű, de jóval szerényebb képességű fegyver feladata annyiból állt, hogy azokat lője le az ukrán légvédelem, ne a komolyabb iráni-orosz madarakat.

2024 óta a Gerberák feladatköre jelentűsen kibővült: a nagyjából 300-600 kilométer hatótávolságú gépek a Gerányokhoz hasonló kamikaze támadásokat hajtottak végre, felderítést végeztek, illetve más drónok számára jelerősítőként működtek, javítva azok hatótávolságát.

A közösségi médiában megjelent friss videók alapján a drónok szerepköre tovább tágult:

a felvételen jól látható, hogy a Gerbera hátáról leválik egy kisebb FPV-drón,

Még több Globál

Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Igazi harckocsi-legenda bukkant fel az ukrán fronton: szinte rá sem lehet ismerni az ikonikus páncélosra

és bár nehezen kivehető, nagyon úgy néz ki, hogy egy második "utasa" is van a gépnek. Az FPV-drónok nagyon olcsó eszközök, de hatótávolságuk korlátozott, valószínűleg ezért használják az oroszok a nagyobb gépet "anyahajónak".

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy ez a taktika mennyire elterjedt, korábban a Gerberákat ilyen célra vagy nem alkalmazták az oroszok, vagy nem maradt fent dokumentáció az akciókról.

Kapcsolódó cikkünk

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Megdöbbentő vádak Moszkvából: Washington elárulta a békemegállapodást, amit ők maguk javasoltak

Ilyen nincs: bemutatták az oroszok a legújabb szörnypáncélost - Pörög, forog, valószínűleg nem működik

Címlapkép forrása: dpsu.gov.ua via Wikimedia Comons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Kezdhetnek aggódni Washingtonban: Kína az amerikai kötvények eladására utasította bankjait
Fordulat jön az időjárásban jövő héten: egyik nap még tél, másnap már tavasz lehet Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility