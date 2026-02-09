Megdöbbentő felvételek szivárogtak ki: az oroszok új fegyvere kétszeresen is halálos lehet

Az orosz fejlesztésű Gerbera drónok egyre gyakrabban jelennek meg Ukrajna légterében. A nem túl drága pilóta nélküli repülőgépek a jelek szerint új feladatot kaptak: más drónokat szállítanak.

A Gerberát Moszkva eredetlileg kifejezetten csalidrónnak fejlesztette ki: a Sahed/Gerány drónokhoz hasonló sziluettű, de jóval szerényebb képességű fegyver feladata annyiból állt, hogy azokat lője le az ukrán légvédelem, ne a komolyabb iráni-orosz madarakat.

2024 óta a Gerberák feladatköre jelentűsen kibővült: a nagyjából 300-600 kilométer hatótávolságú gépek a Gerányokhoz hasonló kamikaze támadásokat hajtottak végre, felderítést végeztek, illetve más drónok számára jelerősítőként működtek, javítva azok hatótávolságát.

A közösségi médiában megjelent friss videók alapján a drónok szerepköre tovább tágult:

a felvételen jól látható, hogy a Gerbera hátáról leválik egy kisebb FPV-drón,

és bár nehezen kivehető, nagyon úgy néz ki, hogy egy második "utasa" is van a gépnek. Az FPV-drónok nagyon olcsó eszközök, de hatótávolságuk korlátozott, valószínűleg ezért használják az oroszok a nagyobb gépet "anyahajónak".

Russia’s Gerbera UAV is being used as a drone carrier, releasing FPV drones toward the Sumy front. pic.twitter.com/lz5X13HBK2 https://t.co/lz5X13HBK2 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 9, 2026

Arról egyelőre nincsenek információk, hogy ez a taktika mennyire elterjedt, korábban a Gerberákat ilyen célra vagy nem alkalmazták az oroszok, vagy nem maradt fent dokumentáció az akciókról.

