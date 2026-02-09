  • Megjelenítés
Üzent Donald Trumpnak Amerika ősellensége: ha tényleg háború lesz, nem a fegyverek döntenek majd
Nemzeti egységre szólította fel az irániakat Ali Hamenei ajatollah, a síita állam legfőbb vallási és politikai vezetője két nappal az 1979-es iráni iszlám forradalom 47. évfordulója előtt. Hamenei kiemelte: nem számít, Iránnak milyen fegyverei vannak, a nép elszántsága meghátrálásra kényszeríti majd az ellenséget.

Televíziós beszédében Hamenei leszögezte:

a nemzet ereje elsősorban a nép elszántságán és ellenállóképességén, nem pedig a katonai eszközökön nyugszik,

hozzátéve: "az ellenség csalódni fog", ha az irániakat egységben látja.

Az országban szerdán ünneplik az iszlám forradalom évfordulóját, Hamenei pedig úgy vélte, az ünnepségsorozaton a nép

megmutatja méltóságát és meghátrálásra készteti azon külföldi hatalmakat, amelyek be akarnak avatkozni Irán ügyeibe",

valamint reményét fejezte ki, hogy az idei ünnepségek "szerénységre intenek más népeket és kormányokat".

Jelenleg az Egyesült Államok fenyegeti katonai csapással Iránt: az amerikai haditechnikai eszközök fölényesen ütőképesebbnek bizonyultak a nyári Irán-Izrael háború során, mint a Teherán által használt helyi fejlesztésű, kínai és orosz/szovjet eszközök.

Elképzelhető, hogy ezért érezte fontosnak Hamenei, hogy arról beszéljen, a népakarat lesz az, ami győzelemre viszi Iránt, nem pedig a haditechnikai eszközök színvonala.

