Válaszút elé került az európai katonai hatalom: jöhet a hatodik generációs vadászgép, ez döntheti el a jövőt
Portfolio
A svéd Saab jövőre hajtja végre pilóta nélküli vadászgép-demonstrátorának első repülését, amely a svéd légierő jövőbeli harci repülőgép-programját megalapozó technológiákat teszteli - írta a Defence Express.

A Saab védelmi vállalat pilóta nélküli vadászgép-demonstrátora jövőre emelkedik először a levegőbe. A légi tesztek során

azt vizsgálják, mely megoldások kerülhetnek be a svéd légierő következő generációs harci gépeinek fejlesztési programjába.

Per Nilsson, a Saab fejlett programokkal foglalkozó részlegének szakértője elmondta, hogy jelenleg mintegy 150 különböző projekt fut a cégnél. A mérnökök most azon dolgoznak, hogy eldöntsék, pontosan mely technológiákat érdemes beépíteni az első demonstrátorba. A demonstrátor megépítése és kipróbálása egy átfogó repülési program része. Ennek eredményeként születhet meg a svéd légierőben szolgáló Gripen vadászgépek utódja, vagy egy olyan új típus, amely együtt repülhet a 2060-ig szolgálatban tartani tervezett Gripenekkel.

Az F-sorozat néven futó program 2024-ben indult, és 2029-ig tart. Ez egy évvel előzi meg azt a határidőt, amikor Svédországnak döntenie kell a katonai repülés jövőjéről. A koncepció a modern légierők klasszikusnak számító sémáját követi: a vadászgépek mellett többféle kategóriájú drón is szerepel benne, köztük az amerikai CCA-hoz hasonló, úgynevezett "hűséges szárnysegéd" típusok, amelyek AIM-120 AMRAAM levegő-levegő rakétákat hordozhatnak.

A Saab 2025-ben kapott megbízást a következő generációs vadászgép koncepcionális tanulmányainak elkészítésére. Az első repülések során ugyanakkor még nem tesztelik a hatodik generációs gépek egyik kulcstechnológiáját, a lopakodó képességet. Ennek részletes koncepcióját várhatóan csak jövőre mutatják be. Svédország előtt jelenleg három fő opció áll. A legegyszerűbb, de egyben legkevésbé valószínű lehetőség a kész, külföldi gyártású harci gépek megvásárlása. A legösszetettebb út az önálló fejlesztés, amelyen most is dolgoznak. A harmadik lehetőség a már futó hatodik generációs vadászgép-programokhoz való csatlakozás, vagy egy saját program indítása külföldi partnerek bevonásával.

A tapasztalatok szerint ma már a többnemzeti fejlesztési programok komoly nehézségekkel szembesülnek.

Jó példa erre az összeurópai FCAS-program, amelyben tavaly év végére Németország és Franciaország gyakorlatilag végleg összeütközésbe került. Emellett létezik a Tempest néven ismert vadászgép-program is, amelyet Nagy-Britannia, Japán és Olaszország közösen fejleszt. Ekörül nem alakultak ki az FCAS-hoz hasonló, látványos botrányok, az olaszok a közelmúltban "őrültnek" nevezték a briteket, amiért azok nem hajlandók érdemben megosztani a kulcsfontosságú technológiákat.

Felgyorsultak az események: jöhet a Meteor Ukrajnába, ettől félhetnek az oroszok

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

