Amerikai nagyágyú érkezik hamarosan Budapestre: Magyarországra látogat Donald Trump embere

Marco Rubio először Németországba fog utazni,

hogy február 13. és 15. között részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián.

A tárcavezető ezt követően, február 15-én és 16-án érkezik majd Pozsonyba, illetve Budapestre. A szlovák fővárosban a vezető tisztségviselőkkel a közös regionális biztonsági érdekekről fog tárgyalni: a washingtoni külügyminisztérium szerint megvitatják a nukleáris energia és az energiadiverzifikáció terén folytatott kétoldalú együttműködés erősítését, valamint Szlovákia katonai modernizációját és NATO-kötelezettségvállalásait.

Budapesti látogatása során Rubio a magyar kormány képviselőivel fog tárgyalni.

A megbeszélések középpontjában a kétoldalú és regionális együttműködés áll majd, különös tekintettel a globális konfliktusok rendezését célzó békefolyamatokra és az amerikai-magyar energetikai partnerségre - áll az amerikai külügyi tárca közleményében.

A magyar kormány részéről korábban többen kilátásba heyezték, hogy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők érkezhetnek tavasszal Magyarországra. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója az Indexnek januárban úgy nyilatkozott:

Én annak örülnék a legjobban, ha Donald Trump kétszer is jönne: egyszer a békecsúcs miatt, egyszer pedig kétoldalú látogatás céljából.

Korábban megírtuk, hogy a március 21-i konzervatív politikai konferencián, a Budapesten megrendezendő CPAC Hungaryn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fog beszédet mondani. Más kormány- vagy államfő érkezéséről egyelőre nem történt bejelentés.

Orbán Viktor nemrég bejelentette, februárban ismét Washigtonba utazik. A kormányfő feltehetően a Trump-féle Béketanács alakuló ülésén fog részt venni február 19-én, ami hivatalosan a háború sújtotta Gázai övezet újjáépítéséről szól majd.

