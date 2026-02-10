  • Megjelenítés
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden
Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Portfolio
Oroszország az eddigi legsúlyosabb támadását hajtotta végre február 7-én az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen, a csapássorozat következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza. Oroszország az alállomások megsemmisítésével próbálja leválasztani az erőműveket a hálózatról, ez azonban nincs kockázat nélkül: az atomerőműveknek biztonsági okokból folyamatosan áramra van szükségük, különben pedig tartalék dízelgenerátorokra kell támaszkodniuk. Ha viszont ezek meghibásodnak, órákon belül atomkatasztrófa következhet be. Közben az ukrán haderő visszavert egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra. A Bloomberg tegnap megírta: az Európai Unió több forgatókönyvet is vizsgál Ukrajna leendő tagsága kapcsán egy esetleges békemegállapodás részeként. Az egyik lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét. Cikkünk folyamatosan frissül.
Segélyszállítmányt küldött Ukrajnába a Vatikán

XIV. Leó pápa 80 áramgenerátort és több ezer orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a fagyos téli időjárással és a folyamatos orosz támadásokkal - jelentette be a Vatikán hétfőn.

A segélyszállítmányt püspökök felhívására szervezték meg. Három teherautó a római Szent Szófia-bazilikától indult el, és már meg is érkezett Fasztivba és Kijevbe.

A generátorok mellett több antibiotikumokat, gyulladáscsökkentőket, étrend-kiegészítőket és melatonint is szállítottak. A vatikáni tisztviselők szerint utóbbira nagy a kereslet, mivel az ukrán lakosság a folyamatos támadások közepette komoly stresszel és alváshiánnyal küzd.

A Vatikán hozzátette, hogy már folyamatban vannak az előkészületek egy újabb gyógyszer- és élelmiszerszállítmány elindítására, amelynek szétosztását az ukrajnai plébániahálózaton keresztül koordinálják.

(Kyiv Independent)

