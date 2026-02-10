Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

XIV. Leó pápa 80 áramgenerátort és több ezer orvosi felszerelést küldött Ukrajnába, hogy segítsen a civileknek megbirkózni a fagyos téli időjárással és a folyamatos orosz támadásokkal - jelentette be a Vatikán hétfőn.

A segélyszállítmányt püspökök felhívására szervezték meg. Három teherautó a római Szent Szófia-bazilikától indult el, és már meg is érkezett Fasztivba és Kijevbe.

A generátorok mellett több antibiotikumokat, gyulladáscsökkentőket, étrend-kiegészítőket és melatonint is szállítottak. A vatikáni tisztviselők szerint utóbbira nagy a kereslet, mivel az ukrán lakosság a folyamatos támadások közepette komoly stresszel és alváshiánnyal küzd.

A Vatikán hozzátette, hogy már folyamatban vannak az előkészületek egy újabb gyógyszer- és élelmiszerszállítmány elindítására, amelynek szétosztását az ukrajnai plébániahálózaton keresztül koordinálják.

(Kyiv Independent)