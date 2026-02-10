  • Megjelenítés
Figyelmeztettek Kijevben:
Figyelmeztettek Kijevben: "a háború több generáción át fog tartani" – Katonát kell nevelni minden fiatalból Ukrajnában is?

Oroszországban egy olyan nemzedék nő fel, amely "univerzális katonaként" habozás nélkül képes lesz ölni, ezért Ukrajnának tudatosan el kell ültetnie a katonai gondolkodásmódot és a honvédelmi készségeket az ukrán fiatalokban - jelentette ki Rena Marutian, az ukrán Nemzeti Ellenállóképesség és Biztonság Intézetének igazgatója az Ukrinform alapján.

Talán népszerűtlen dolgot mondok, de ez a meggyőződésem: katonai gondolkodásmódot kell formálnunk az ukrán fiatalokban, mert ez a háború több generáción át fog tartani

- fogalmazott Marutian az Ukrinformnak adott interjújában.

Szerinte nem szabad, hogy Ukrajnát eltántorítsa vagy megfélemlítse az olyan militarista hazafiságra nevelő, orosz ifjúsági szervezetek léte, mint például a Junarmija "kadétképző" vagy a Dvizsenye Pervih, az Elsők Mozgalma. Mint rámutatott: Oroszország komoly összegeket fektet ezekbe a kezdeményezésekbe, az "orosz civilizáció" koncepciójára támaszkodva, és már most rendszerszerűen építi be az ehhez kapcsolódó értékeket az oktatásba és a kultúrába.

Tíz év múlva Oroszország olyan generációt nevelhet fel, amelynek tagjai habozás nélkül megölnek bárkit, aki nem tartozik ehhez a «civilizációhoz». Ukrajnának és Európának is már most komoly fenyegetésként kell kezelnie ezt, és el kell gondolkodnia azon, mit állíthat vele szembe: pacifisták és «rózsaszín pónik» nemzetét, vagy a védelmezők nemzetét

- jegyezte meg a professzor.

Hozzátette: amikor bizonyos körökben felveti ezt a kérdést, gyakran ellenállásba ütközik, mert

egyesek szerint ez ugyanaz lenne, mint amit Oroszország csinál.

Nem, ez nem ugyanaz, mert minket megtámadtak, és jogunk van megvédeni magunkat. A katonai identitásnak Ukrajna átfogó védelmi rendszerének részévé kell válnia. Ma fel kell készíteni a jövő generációit az agresszorral szembeni ellenállásra, és ki kell alakítani bennük azt a szemléletet, amely az állami szuverenitás megőrzéséhez és védelméhez szükséges

- hangsúlyozta Marutian.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

