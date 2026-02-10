  • Megjelenítés
Külföldön bukkant fel a rettegett Nipah-vírus: megtörte a csendet a WHO
Globál

Külföldön bukkant fel a rettegett Nipah-vírus: megtörte a csendet a WHO

Portfolio
Bangladesben meghalt egy Nipah-vírussal fertőzött nő, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint viszont a kórokozó nemzetközi terjedésének kockázata továbbra is alacsony - tudósított az Al Jazeera.

A negyvenes éveiben járó nő a Radzsahi körzetben fekvő Naogaon településen élt. Január 21-én jelentkeztek nála az első tünetek: láz és idegrendszeri panaszok. Január 28-án kórházba szállították, ahol torok- és vérmintát vettek tőle. A fertőzést másnap laboratóriumi vizsgálat igazolta. A nő az utóbbi időben nem utazott, viszont fogyasztott nyers datolyapálma-nedvet.

A hatóságok az eset után 35 kontaktszemélyt azonosítottak és teszteltek. Közülük eddig senkinél nem mutatták ki a Nipah-vírust.

A bejelentés nagyjából egy héttel azután érkezett, hogy a szomszédos India Nyugat-Bengál államában két fertőzöttet azonosítottak.

Az indiai gócpont miatt Kína és több délkelet-ázsiai ország szigorította az egészségügyi ellenőrzést a repülőtereken.

Még több Globál

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Figyelmeztettek Kijevben: "a háború több generáción át fog tartani" – Katonát kell nevelni minden fiatalból Ukrajnában is?

Kategorikusan tagad a NATO egyik legerősebb bástyája: nem volt közük "Oroszország Hősének" a lelövéséhez

A WHO ugyanakkor a jelenlegi adatok alapján továbbra sem javasol utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat.

Bangladesben 2001 óta mintegy 348 Nipah-vírus-fertőzést regisztráltak. Az esetek közel felében a betegek bizonyítottan ittak nyers pálmanedvet. A járványok jellemzően december és április között fordulnak elő, ami egybeesik a datolyapálma-nedv szüretelésének és fogyasztásának időszakával.

A Nipah-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina. A halálozási arány rendkívül magas: a fertőzöttek 40–75 százaléka belehal a betegségbe.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a múlt héten ritka, de súlyos kórnak nevezte a Nipah-fertőzést. Elmondta, hogy a hatóságok fokozták a megfigyelést és a tesztelést, megelőző intézkedéseket vezettek be az egészségügyi intézményekben, és tájékoztatják a lakosságot a védekezés lehetséges módjairól.

Kapcsolódó cikkünk

Aggódnak a virológusok egy új törzs miatt

Választott a "mosoly országa": meglepő eredmény született, elmaradt a narancs hullám

Drasztikus változás a kávéknál: minden magyar vásárlót érint a kormány terve

Évekig lapulhat az emberi agyban egy rejtélyes parazita: az orvosok is meglepődtek, mire képes

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

PR cikk

Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility