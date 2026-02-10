Külföldön bukkant fel a rettegett Nipah-vírus: megtörte a csendet a WHO

A negyvenes éveiben járó nő a Radzsahi körzetben fekvő Naogaon településen élt. Január 21-én jelentkeztek nála az első tünetek: láz és idegrendszeri panaszok. Január 28-án kórházba szállították, ahol torok- és vérmintát vettek tőle. A fertőzést másnap laboratóriumi vizsgálat igazolta. A nő az utóbbi időben nem utazott, viszont fogyasztott nyers datolyapálma-nedvet.

A hatóságok az eset után 35 kontaktszemélyt azonosítottak és teszteltek. Közülük eddig senkinél nem mutatták ki a Nipah-vírust.

A bejelentés nagyjából egy héttel azután érkezett, hogy a szomszédos India Nyugat-Bengál államában két fertőzöttet azonosítottak.

Az indiai gócpont miatt Kína és több délkelet-ázsiai ország szigorította az egészségügyi ellenőrzést a repülőtereken.

A WHO ugyanakkor a jelenlegi adatok alapján továbbra sem javasol utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat.

Bangladesben 2001 óta mintegy 348 Nipah-vírus-fertőzést regisztráltak. Az esetek közel felében a betegek bizonyítottan ittak nyers pálmanedvet. A járványok jellemzően december és április között fordulnak elő, ami egybeesik a datolyapálma-nedv szüretelésének és fogyasztásának időszakával.

A Nipah-vírus ellen jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina. A halálozási arány rendkívül magas: a fertőzöttek 40–75 százaléka belehal a betegségbe.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a múlt héten ritka, de súlyos kórnak nevezte a Nipah-fertőzést. Elmondta, hogy a hatóságok fokozták a megfigyelést és a tesztelést, megelőző intézkedéseket vezettek be az egészségügyi intézményekben, és tájékoztatják a lakosságot a védekezés lehetséges módjairól.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images