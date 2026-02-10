Máris a következő háborújára készülhet Putyin

Az észt hírszerzés (VLA) éves jelentése alapján 2025-ben az orosz gyárak több mint 7 millió lövedéket, aknát és rakétát állítottak elő, szemben a 2024-ben gyártott 4,5 millióval, ami 17-szeres növekedést jelent a háború kezdete óta. A termelés bővülésének jelentős része teljesen új gyártókapacitások létrehozásából származik.

Oroszország lőszertermelésének drámai felfutása azt jelzi, hogy a Kreml „gyakorlatilag a következő háborújára készül”

- figyelmeztet a VLA.

Ennek tetjébe információik szerint a növekvő hazai termelést jelentős külső beszerzések egészítik ki, elsősorban Észak-Koreából. Ezek az importok az elmúlt 6 hónapban az Ukrajnában felhasznált orosz lőszerek akár felét is kitehették, ami lehetővé tette Moszkva számára a korábban kimerült készletek feltöltését.

Az észt értékelés szerint az ilyen tartalékok fenntartása kulcseleme lehet az orosz vezetés hosszabb távú katonai tervezésének, különösen egy esetleges jövőbeli konfliktus esetén.

Persze mindeközben az orosz gazdaság gyengül, és belföldön is egyre erősebbek az aggodalmak, hogy a társadalom is napról-napra elégedetlenebb lesz a háború közvetlen anyagi vonzatai miatt.

A jelentés szerint így egyre nehezebb az új katonák toborzása is, ezért a hatóságok újra bűnözőkre, zsoldosokra és már nyugdíjasokra is támaszkodnak az állomány feltöltésében. A veszteségek továbbra is rendkívül magasak, egyes nyugati katonai becslések szerint akár 10-szer nagyobbak, mint az ukrán oldalon.

Kaupo Rosin, az észt hírszerzés vezetője ugyanakkor úgy nyilatkozott, hogy

RÖVID TÁVON NEM TARTJÁK VALÓSZÍNŰNEK EGY NATO ELLENI TÁMADÁS MEGINDÍTÁSÁT, DE MOSZKVA TOVÁBBRA IS EGZISZTENCIÁLIS KÜZDELEMKÉNT TEKINT A SZÖVETSÉGGEL VALÓ SZEMBENÁLLÁSRA.

A jelentés szerint a harctéren elérhető áttörés hiányában Oroszország az utóbbi hónapokban fokozottan az információszerzésre és a befolyásolási műveletekre helyezte a hangsúlyt, különösen az Egyesült Államok és Európa közötti megosztottság mélyítésére törekedve.

Az észt szolgálat szerint a Washington és Moszkva között zajló ukrajnai „béketárgyalások” is ezt a célt szolgálják, miközben a Kreml a nyitottság és az együttműködési készség látszatát kelti az Egyesült Államok felé. A jelentés utal arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök Grönlanddal kapcsolatos lépései után

felmerült egy olyan sarkvidéki megállapodás lehetősége, amely látszólag kiszorítaná Kínát a térségből.

Az értékelés végkövetkeztetése gyakorlatilag az, hogy Oroszország a jelenleginél is hosszabb távú műveletre rendezkedhet be Ukrajnában, és nem kívánja lezárni a háborút addig, amíg céljait el nem éri, vagy a feltételek nem válnak számára kedvezőbbé.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images