Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn
Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
A pénteki orosz-ukrán béketárgyalások nem hoztak érdemi áttörést, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig vasárnap az orosz energetikai infrastruktúrát jelölte meg a legfontosabb megsemmisítendő célpontként. Az orosz és az ukrán erők is folyamatosan támadják egymás hátországát, hajnalban Kijevből és Volgográdból is jelentettek robbanásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Keddi tudósításunk

Trükkös áttöréssel próbálkoztak az oroszok, súlyos vereség lett a vége

Az ukrán erők visszavertek egy nagyszabású orosz áttörési kísérletet a pokrovszki frontszakaszon: a Spartan egység légi felderítése időben észlelte az orosz csapatmozgást, az ukrán alakulatok pedig csapást mértek a támadókra, megakadályozva az offenzívát és megsemmisítve egy teljes rohamszázadot a felszerelésével együtt - közölte a Kyiv Post.

Trükkös áttöréssel próbálkoztak az oroszok, súlyos vereség lett a vége
Nagy leleplezést tett Putyin fontos politikusa: lehet, hogy Amerika fordulatra készül

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint az Egyesült Államok nem fogja támogatni Európa tervét Ukrajnában – közölte a Ria Novosztyi.

Nagy leleplezést tett Putyin fontos politikusa: lehet, hogy Amerika fordulatra készül
Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget

Oroszország február 7-én hajtotta végre eddigi legsúlyosabb támadását az ukrán atomerőműveket kiszolgáló nagyfeszültségű alállomások ellen. A csapás következtében Ukrajna nukleáris áramtermelése nagyjából a felére esett vissza – közölte Vitalij Zajcsenko, az állami hálózatüzemeltető Ukrenergo vezetője.

Egyetlen csapással drámai pusztítást végzett Moszkva: atomkatasztrófa fenyeget
Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban

A Pentagon közleménye szerint az Egyesült Államok elfogott egy tankerhajót, amely megpróbálta kijátszani az amerikai szankciókat – írja az orosz TASzSz.

Lecsapott az amerikai haditengerészet: felszálltak a katonai helikopterek az akcióban
Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben

Február 7-én Oroszország nagyszabású támadást hajtott végre Ukrajna ellen, ám ekkor egy furcsa problémára is fény derült Kijevben – írták ukrán lapok.

Súlyos probléma bukott ki Ukrajna nyugati vadászgépeivel: van, hogy használhatatlanok az orosz támadással szemben
Méhkasba nyúlna az EU legfrissebb tervével: hamarosan tag lehet Ukrajna

Az Európai Unió több forgatókönyvet vizsgál arra, miként építhetné be Ukrajna leendő tagságát egy esetleges békemegállapodásba – értesült a Bloomberg az ügyet ismerő forrásokból. Az egyik tárgyalt lehetőség szerint Ukrajna már a formális csatlakozás előtt megkapná a tagságból fakadó védelem egy részét, valamint azonnali hozzáférést bizonyos tagsági jogokhoz, emellett pedig az unió világos ütemtervet adna a csatlakozási eljárás lépéseiről.

Méhkasba nyúlna az EU legfrissebb tervével: hamarosan tag lehet Ukrajna
Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek

Az orosz légierő újabb, átfogóan korszerűsített Szu-57-es vadászgépeket vett át, amelyek az ígéretek szerint fejlettebb avionikával és fegyverrendszer-integrációval bővítik az ötödik generációs típus hadműveleti képességeit - számolt be a Military Watch Magazine.

Fontos erősítést kap az orosz légierő: érkeznek a modernizált Szu-57-es ötödik generációs vadászgépek
Félmilliós NATO-hadsereget toboroznak Oroszország közelében

A lengyel hadsereg tartalékos rendszerének átalakítását, ezzel összefüggésben egy összesen félmilliós, hivatásos katonákból, önkéntes területvédelmi erőkből és tartalékosokból álló hadsereg létrehozását jelentette be hétfői varsói sajtóértekezletén Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter.

Félmilliós NATO-hadsereget toboroznak Oroszország közelében
Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban

India több energiaforrásból kívánja biztosítani ellátását, és szükség esetén tovább diverzifikálja beszerzéseit – jelentette be hétfőn Vikram Misri indiai külügyi államtitkár a Reuters beszámolója szerint. Újdelhi célja, hogy a fogyasztók megbízható és biztonságos forrásokból, versenyképes áron jussanak energiához.

Egyre nagyobbak a kérdőjelek az orosz olajjal kapcsolatban
Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére

Ukrajna és Franciaország február 9-én szándéknyilatkozatot írt alá Kijevben a közös fegyvergyártás előkészítéséről, amelyet Mihajlo Fedorov ukrán és Catherine Vautrin francia védelmi miniszter látott el kézjegyével - számolt be a Kyiv Independent.

Történelmi megállapodás született az éj leple alatt: gigantikus fegyvergyárak épülhetnek Ukrajna védelmére
Igazi harckocsi-legenda bukkant fel az ukrán fronton: szinte rá sem lehet ismerni az ikonikus páncélosra

Friss felvételeket publikált az orosz TASZSZ hírügynökség egy amerikai M1A1 Abrams harckocsi megsemmisítéséről: az orosz drónkezelők több UAV-t is ráküldtek a szinte felismerhetetlenségig átépített gépre.

Igazi harckocsi-legenda bukkant fel az ukrán fronton: szinte rá sem lehet ismerni az ikonikus páncélosra
Megdöbbentő felvételek szivárogtak ki: az oroszok új fegyvere kétszeresen is halálos lehet

Az orosz fejlesztésű Gerbera drónok egyre gyakrabban jelennek meg Ukrajna légterében. A nem túl drága pilóta nélküli repülőgépek a jelek szerint új feladatot kaptak: más drónokat szállítanak.

Megdöbbentő felvételek szivárogtak ki: az oroszok új fegyvere kétszeresen is halálos lehet
Megdöbbentő vádak Moszkvából: Washington elárulta a békemegállapodást, amit ők maguk javasoltak

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TV BRICS-nek adott, február 9-én megjelent interjúban azzal vádolta a Trump-adminisztrációt, hogy nem hajtja végre az Ukrajnáról szóló, állítólagos orosz–amerikai megállapodásokat, és továbbra is a "gazdasági dominancia" politikáját folytatja - jelentette a Kyiv Independent.

Megdöbbentő vádak Moszkvából: Washington elárulta a békemegállapodást, amit ők maguk javasoltak
Carl Bildt: Egy új szervezetre lenne szükség Európa védelmének biztosításához

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az európai védelmi és biztonsági együttműködés életképes keretrendszerének kialakításához szükség lesz az egykori, tíz tagállamból álló Nyugat-Európai Unióhoz (WEU) hasonló szervezet létrehozására, amely 2011-ben szüntette meg működését. Sokan azzal vetik el ezt az elképzelést, hogy itt van az EU és a NATO, és amit az egyik nem tud megtenni, azt a másik megteszi. Ez az érv azonban már nem állja meg a helyét. A közelmúlt fejleményei egyértelművé tették, hogy sem a NATO, sem az EU nem alkalmas teljes mértékben az Európa előtt álló kihívások kezelésére.

Carl Bildt: Egy új szervezetre lenne szükség Európa védelmének biztosításához
Ilyen nincs: bemutatták az oroszok a legújabb szörnypáncélost - Pörög, forog, valószínűleg nem működik

Ha drónelhárításról van szó, az orosz katonák kreativitása nem ismer határokat: a frankentankok, kaktuszbuszok, és az ikonikus madárkalitka után megérkezett a legújabb borzalom, amire már nevet sem találunk.

Ilyen nincs: bemutatták az oroszok a legújabb szörnypáncélost - Pörög, forog, valószínűleg nem működik
Ischinger: Európa-szerte atomrakétákat kellene telepíteni

Franciaország nukleáris kilövőállásokat kell telepítenie Európa-szerte, míg Németországnak ki kell építeni egy olyan hadsereget, amely képes egész az egész kontinenst megvédeni – állítja Wolfgang Ischinger, korábbi washingtoni és londoni német nagykövet, a müncheni biztonságpolitikai konferencia korábbi elnöke. Ischinger szerint erre úgy is szükség van, hogy szerinte az Egyesült Államok és az Európai Unió között nincs szó szakításról a biztonságpolitikai kérdések miatt. A magyar kormány különutassága miatt egy új javaslatot is tett a védelmi politikai együttműködésre a szakértő.

Ischinger: Európa-szerte atomrakétákat kellene telepíteni
Videón az ukrán csodafegyver: percek alatt megtisztítja az aknamezőket, de más célra is bevethető

A napokban jelentek meg az első videók az ukránok legújabb szárazföldi drónjáról (UGV), a Szirkoról. Az apró jármű egyedi feladatra lett tervezve: aknamezőket fog felszámolni.

Videón az ukrán csodafegyver: percek alatt megtisztítja az aknamezőket, de más célra is bevethető
Léggömböket észleltek a lengyel légtérben

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömb jellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben - közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A léggömböket a lengyel katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet "teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották" - írták. Aláhúzták: az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat.

A DORSZ nem közölte, a léggömbök mely ország területéről repültek be. A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Fehéroroszország irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó.

(MTI)

Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjszaka folyamán összesen 11 Iszkander-M félballisztikus rakétát és 149 drónt indított el Ukrajna felé.

(Telegram)

Rossz hírek érkeztek Oroszországból

Oroszországban tavaly lassult az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző évhez képest, miközben emelkedett a munkanélküliség decemberben novemberrel összevetve a statisztikai hivatal adatai szerint.

Rossz hírek érkeztek Oroszországból
Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!

Globális háborút indított a Nyugat Oroszország ellen – most épp azon dolgoznak, hogy Moszkva partnereit az ország ellen hergeljék – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a News.ru szerint.

Tombol a Kreml: globális háború indult Oroszország ellen!
Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket

Nagyjából hetente jelennek meg azok az elemzések, amelyek az orosz katonai logisztikában uralkodó áldatlan állapotokról szólnak. Mostanában arról is gyakran lehet olvasni, hogy Moszkva lovakat használ Ukrajnában. A nemrég napvilágot látott videó úgy néz ki, megerősíti ezt az állítást.

Körbenéztek az ukrán drónpilóták egy orosz fegyverlerakatnál - Ledöbbentek azon, ami fogadta őket
Odesszát támadták az oroszok

Az éjszaka folyamán dróncsapás érte Ukrajna legfontosabb kikötővárosát. A támadásban legalább egy ember életét veszítette.

(Telegram)

Éjszaka robbanásokat videóztak Volgográdban

A közösségi médiában keringő videók alapján vasárnap késő este támadás érte az oroszországi Volgográd városát.

Bár sem a célpontról, sem a bevetett fegyverről nem érkeztek pontos hírek, lényegében biztos, hogy az ukrán drónok ténykedtek a régióban, ahogyan az is valószínű, hogy az orosz energetikai infrastruktúra kapott találatot.

Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

A pénteki orosz-ukrán béketárgyalások nem hoztak érdemi áttörést, Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök pedig vasárnap az orosz energetikai infrastruktúrát jelölte meg a legfontosabb megsemmisítendő célpontként. Az orosz és az ukrán erők is folyamatosan támadják egymás hátországát, hajnalban Kijevből és Volgográdból is jelentettek robbanásokat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Fordulat a meglőtt orosz altábornagy ügyében: új részletek láttak napvilágot

Felbőgtek a légvédelmi szirénák Kijevben: ballisztikus rakétákkal támad Oroszország

Zelenszkij új célpontokat jelölt meg a háborúban, először fogalmazott ilyen egyértelműen

Címlapkép forrása: Dan Bashakov/Global Images Ukraine via Getty Images

