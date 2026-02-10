Megjelölte az új célpontot Zelenszkij, mélyen a front mögött röpköd az ukránok kedvenc fegyvere - Háborús híreink hétfőn

Hétfőre virradóra a lengyel katonai rádiolokációs rendszerek újabb, léggömb jellegű tárgyak behatolását észleltek a lengyel légtérben - közölte a lengyel hadsereg műveleti parancsnoksága (DORSZ) az X-en.

A léggömböket a lengyel katonai felderítő rendszerek folyamatosan követték, a helyzetet "teljes mértékben ellenőrzés alatt tartották" - írták. Aláhúzták: az incidens nem veszélyeztette a légi közlekedést és a lengyel állampolgárokat.

A DORSZ nem közölte, a léggömbök mely ország területéről repültek be. A lengyel hatóságok január végén és február elején több esetről is beszámoltak, amikor Fehéroroszország irányából történtek ilyen légtérsértések. A lengyel határőrség közlése szerint feltehetőleg csempész léggömbökről volt szó.

(MTI)