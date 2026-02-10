Sikeres volt a teszt: hamarosan jöhetnek Európa saját fejlesztésű hiperszonikus csapásmérő rakétái

A müncheni székhelyű Hypersonica startup közölte, hogy februárban Norvégiában sikeresen végrehajtotta első hiperszonikus tesztrepülését. A kísérlet során a rakétaprototípus
a Mach 6-nál nagyobb sebességet ért el, hatótávolsága pedig meghaladta a 300 kilométert.
A vállalat szerint ez jelentős előrelépés afelé, hogy 2029-re Európa önálló hiperszonikus csapásmérő képességgel rendelkezzen. A Hypersonica állítása szerint ők az első, magánfinanszírozású európai védelmi cég, amely hiperszonikus repülést hajtott végre. A technológia eddig jellemzően állami támogatású, hosszú ideig titkos projektekhez kapcsolódott. A cég moduláris tervezési megközelítést alkalmaz, ami lehetővé teszi a gyors iterációt és továbbfejlesztést. Állításuk szerint a hagyományos módszerekhez képest több mint 80 százalékkal csökkenthetik a költségeket, a fejlesztési időt pedig évekről hónapokra rövidíthetik.
Európának nincs húsz éve és milliárdjai arra, hogy hiperszonikus csapásmérő rendszert fejlesszen
– fogalmazott a vállalat, hozzátéve, hogy a tervezéstől a kilövésig mindössze kilenc hónap telt el.
A hiperszonikus rakéták általában legalább ötszörös hangsebességgel repülnek, miközben a légkörben manőverezni is képesek. Az egyik legnagyobb technológiai kihívást az extrém hőterhelés kezelése jelenti. Franciaország az 1990-es évek óta dolgozik hiperszonikus technológián, és jelenleg egy légi indítású nukleáris rakétát fejleszt. Az Egyesült Királyság 2024 májusában egymilliárd fontos, hétéves keretprogramot indított hasonló képességek kiépítésére. Mivel Oroszország állítása szerint már rendelkezik ilyen fegyverekkel, az európai szintű erőfeszítések jelentős része a hiperszonikus fenyegetések elhárítására irányul.
A Hypersonica nemrégiben 23 millió eurós tőkebevonási kört zárt le. Az Egyesült Államokban a volt SpaceX-vezetők által alapított Castelion hasonló célokra már több mint 450 millió dollárnyi forrást gyűjtött össze. A vállalatot 2023 decemberében két oxfordi doktorandusz, Philipp Kerth és Marc Ewenz alapította. Jelenleg előbbi vezérigazgatóként, utóbbi technológiai igazgatóként irányítja a céget.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
