Súlyos incidensek buktak ki: a PLA J-16-os vadászgépei rakétákat indítottak, tüzelőállásba helyezkedtek

Kína egyre hangosabban követeli magának Tajvan területét, ezt pedig időről időre látványos hadgyakorlatokkal fejezi ki. Az első decemberi incidensben a PLA egyik J-16-os vadászgépe volt a főszereplő, amely jelzőrakétákat lőtt ki. A beszámoló szerint egészen pontosan az történt, hogy a tajvani légierő egyik F-16-os vadászgépe éppen felszállt, mivel érzékelte, hogy egy ellenséges gép átlépte a Tajvani-szoros középvonalát. Ez amolyan „nem hivatalos határvonalat” jelent Kína és Tajvan között. A források szerint a Népköztársaság repülőgépe csalirakétákat lőtt ki rá.

A második esetben szintén hasonló típusok a főszereplők, egy kínai J-16-os viselkedett agresszívan egy tajvani F-16-tal szemben. Az elmondások szerint

a sziget katonai repülőgépe mögött „nagyon szorosan”, tüzelőállásban felbukkant a Népköztársaság vadásza.

A lap arról ír, hogy a két eset súlyosnak tűnik, valójában a Kína és Japán közötti, szintén 2025 december elején a PLA gépei a fegyverradarjait a szomszédos hatalom járműveire irányította. Ezt nem minden megszólaló osztotta, az egyik névtelenséget kérő megszólaló szerint a két eset más: ameddig a Tokió irányítása alá tartozó katonai repülőgépek esetén a távolság nagy volt, addig a Tajvan ellen irányuló incidensél jóval kisebb volt a különbség. A jelzőrakéták kilövése ráadásul nem is rutinszerű szerinte.

A harmadik esetben rejtőzést gyakorolt a PLA J-16-osa, méghozzá egy kínai H-6K bombázó segítségével. A műveletet úgy írták le, mint egy trükköt, amely finoman szólva sem túl „elegáns”:

Ez nem olyan viselkedés, mint amilyet egy profi vadászpilótától elvárnánk, inkább egy gengszterre hasonlít, aki fegyverrel hadonászik, miközben az utcán sétál

– jegyezte meg az egyik forrás.

Az esetekről Samuel Paparo admirális, az Egyesült Államok Indo-Csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) vezetője úgy nyilatkozott, hogy azokat már a sziget elleni támadás főpróbájának kell tekinteni.

