Váratlan bejelentés érkezett a Kremlből: akár a legmagasabb szintű találkozóra is készen állnak?

Peszkov elmondta:

megerősíthetjük, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, amelyek szükség és igény esetén elősegíthetik a legmagasabb szintű tárgyalások viszonylag gyors megkezdését.

A Kreml-szóvivő ugyanakkor egy potenciális Putyin-Macron csúcs kapcsán közölte, hogy

egyelőre azonban nem kaptunk jelzést arról, hogy erre valóban lenne szándék.

Peszkov hozzátette, hogy Moszkva tudomásul vette Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozatait az Oroszországgal való európai kapcsolat újraindításának szükségességéről, és

ezek "kedvező fogadtatásra" találtak a Kremlben.

Mint arról beszámoltunk, Macron egy ma megjelent interjúban közölte, hogy Párizs helyreállította a technikai kommunikációs csatornákat Moszkvával, és Európa részvételét sürgette az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokban.

Régóta mondjuk, hogy logikátlan, kontraproduktív és minden fél számára káros lenne a kapcsolatainkat nullára redukálni

- fogalmazott Peszkov az MTI szerint, hozzátéve, hogy Oroszország szerint párbeszéd fenntartása elősegítheti a legsürgetőbb, legbonyolultabb problémák megoldását.

Továbbá elmondta, hogy Moszkva felfigyelt Hakan Fidan török külügyminiszter nyilatkozatára is, miszerint

Ankara beléphet a nukleáris fegyverkezési versenybe, ha Irán ilyen fegyverekhez jut.

Kifejtette, hogy Moszkva szerint a nukleáris fegyverek elterjedésének intézményes megakadályozása a nukleáris biztonság sarokköve.

Úgy véljük, hogy a nukleáris klub összes országa felelősségteljesen fog viselkedni, hogy ne adjon a legcsekélyebb okot sem, és ne engedje meg a nukleáris versenyt és annak bármilyen megnyilvánulását

- hangoztatta Peszkov.

A Kreml azt is közölte, hogy egyelőre nincs konkrét dátuma az orosz-ukrán háború lezárását célzó szakértői tárgyalások folytatásának.

Címlapkép forrása: MTI