  • Megjelenítés
Aggódik Ukrajna: megjelent a fronton az UMPB-5, ez még a rettegett FAB-oknál is félelmetesebb lehet
Globál

Aggódik Ukrajna: megjelent a fronton az UMPB-5, ez még a rettegett FAB-oknál is félelmetesebb lehet

Portfolio
Oroszország új, irányított légibomba-változatot fejlesztett ki, amely az ukrán fél szerint ellenáll az elektronikus zavarásnak, és akár 200 kilométeres távolságból is bevethető - számolt be az United24Media.

A fejlesztésről február 11-én Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója számolt be. Közlése szerint az új fegyver jelentősen növelheti az orosz légicsapások hatékonyságát a frontvonal mögötti célpontok ellen.

Az orosz irányított bombák komoly gondot jelentenek számunkra. Túl sok van belőlük, és hatalmas pusztítást okoznak. Az ellenség tisztában van ezzel, és folyamatosan fejleszti őket

– fogalmazott a szakértő.

A legújabb, UMPB-5 jelzésű változatok a FAB–500-as légibombán alapulnak. A rakétahajtóművel felszerelt verzió állítólag akár 200 kilométeres távolságra is eljuthat, míg a hajtómű nélküli, siklóváltozat hatótávolsága mintegy 150 kilométer.

Még több Globál

Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel egyeztetett az iráni atomtárgyalásokról

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Valaki nagyon meg akarta szerezni a Rafale vadászgép titkos információit - Kémet fogtak a gyártósoron, speciális eszközt használt

Az általuk reklámozott új elektronikus védelmi rendszert mindenképpen szeretnénk közelebbről megvizsgálni.

- jelentette Beszkresztnov, ugyanakkor maga a konstrukció nem jelent technológiai áttörést.

Oroszország naponta vet be UMPK-kitekkel szerelt irányított bombákat Ukrajna ellen. A jelenlegi legnagyobb ismert méret az FAB-3000-es volt, de léteznek ennél nagyobb szovjet kori buta bombák (5 valamint 9 tonnásak). Ezekre viszont még nem sikerült megfelelő UMPK-kiteket felszerelni.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility