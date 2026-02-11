Aggódik Ukrajna: megjelent a fronton az UMPB-5, ez még a rettegett FAB-oknál is félelmetesebb lehet

A fejlesztésről február 11-én Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója számolt be. Közlése szerint az új fegyver jelentősen növelheti az orosz légicsapások hatékonyságát a frontvonal mögötti célpontok ellen.

Az orosz irányított bombák komoly gondot jelentenek számunkra. Túl sok van belőlük, és hatalmas pusztítást okoznak. Az ellenség tisztában van ezzel, és folyamatosan fejleszti őket

– fogalmazott a szakértő.

A legújabb, UMPB-5 jelzésű változatok a FAB–500-as légibombán alapulnak. A rakétahajtóművel felszerelt verzió állítólag akár 200 kilométeres távolságra is eljuthat, míg a hajtómű nélküli, siklóváltozat hatótávolsága mintegy 150 kilométer.

Az általuk reklámozott új elektronikus védelmi rendszert mindenképpen szeretnénk közelebbről megvizsgálni.

- jelentette Beszkresztnov, ugyanakkor maga a konstrukció nem jelent technológiai áttörést.

Oroszország naponta vet be UMPK-kitekkel szerelt irányított bombákat Ukrajna ellen. A jelenlegi legnagyobb ismert méret az FAB-3000-es volt, de léteznek ennél nagyobb szovjet kori buta bombák (5 valamint 9 tonnásak). Ezekre viszont még nem sikerült megfelelő UMPK-kiteket felszerelni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images