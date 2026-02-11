Azt mondják, merész lépésre készül Zelenszkij: lehet, hogy teljesítik Putyin kérését – Ez vezet majd a békéhez?

Ukrán és orosz lapok arról írnak: a kijevi vezetés fontolóra vette, hogy békedelegációt küldenek Moszkvába, hogy felgyorsítsák ezzel a háború lezárásáról szóló tárgyalások menetét.

Az információt ukrán oldalon egy jelentős elérésű Telegram-csatorna, a Ukraine Context szellőztette meg, ezzel egyidőben több orosz portál, a News.ru, RT is megírta egy „Times of Ukraine” nevű portálra hivatkozva.

Ezek a lapok azt állítják:

Kijevben jelenleg tárgyalnak arról, hogy lehet, hogy érdemes lenne a következő béketárgyalást Vlagyimir Putyin orosz elnök kérésének megfelelően Moszkvában tartani.

Úgy látják – állítólag -, hogy ezzel fel tudják gyorsítani a konfliktus befejezéséhez vezető tárgyalásokat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is azt mondta korábban nyilvánosan: szívesen tárgyal Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, de csak Moszkvában.

A nem megerősített információk szerint Zelenszkij személyesen nem menne, de egy alacsonyabb rangú delegációt küldenének, akik fel lennének ruházva a megfelelő döntéshozói jogkörökkel. A diplomáciai stáb személyes biztonságát az Egyesült Államok garantálná.

Egyik lap sem ír arról, hogy született volna végleges döntés a moszkvai tárgyalásról (vagy ennek elvetéséről) – arról írnak csak, hogy az ukrán vezetők fontolóra vették a lépést.

A hírt egyelőre érdemes erős fenntartásokkal kezelni, ugyanakkor teljesen reális, hogy tényleg megvizsgálták Kijevben, lehet-e létjogosultsága Oroszországban tárgyalni a háború lezárásáról – többször is folytatódott erről eszmecsere az elmúlt hetekben nyilvános fórumon, miután Zelenszkijt meghívta Putyin Moszkvába (és aztán Zelenszkij Putyint Kijevbe).

Címlapkép forrása: Vitalii Nosach/Global Images Ukraine via Getty Images