Ennek nem fognak örülni a Fehér Házban: elkaszálták Trump vendettáját a
Ennek nem fognak örülni a Fehér Házban: elkaszálták Trump vendettáját a "hazaárulók" ellen

Portfolio
Egy washingtoni esküdtszék elutasította a vádemelést az ellen a hat demokrata párti törvényhozó ellen, akik a jogellenesen kiadott parancsok megtagadására szólították fel az amerikai katonákat egy közösségi médiás videóban - számol be a Guardian. Donald Trump tavaly felháborodottan reagált a felvételre, mondván, az "halállal büntetendő" zendüléssel és hazaárulással ér fel.

A szövetségi ügyészség Elissa Slotkin és Mark Kelly szenátorok, illetve Jason Crow, Chris Deluzio, Maggie Goodlander és Chrissy Houlahan alsóházi képviselők ellen kezdeményezett vádemelést, mindannyian katonai vagy hírszerzési háttérrel rendelkeznek. A 2025 novemberében közzétett videó felvételét a michigani Slotkin szervezte meg, aki korábban a CIA-nél dolgozott.

A videó miatt Pete Hegseth, Donald Trump védelmi minisztere hivatalos megrovásban részesítte Mark Kellyt, aki nyugalmazott tengerésztiszt és a NASA volt űrhajósa, illetve próbát tett a rendfokozatának és a nyugdíjának megvonására is. Kelly a múlt hónapban pert indított Hegseth ellen, arra hivatkozva, hogy a videó szabad véleménynyilvánításnak minősült, a miniszter pedig "alkotmányellenes hadjáratot" folytat ellene.

Az arizonai Kelly az esküdtszéki vádemelés sikertelenségére reagálva közölte:

Nem volt elég, hogy Pete Hegseth megrótt és lefokozással fenyegetett, most kiderült, hogy bűnvádi eljárást is megpróbáltak indítani ellenem – mindezt azért, mert mondtam valamit, ami nem tetszett nekik. Amerikában nem így működnek a dolgok.

Slotkin közleményében hangsúlyozta, hogy a videó "egyszerűen idézett a törvényből". Elmondása szerint Washington D. C. szövetségi ügyésze, a volt Fox News-műsorvezető Jeanine Pirro Trump utasítására próbált vádemelést kicsikarni az esküdtszékből.

Ma egy névtelen amerikai állampolgárokból álló esküdtszék tartotta fenn a jogállamiságot

- fogalmazott a michigani szenátor, hozzátéve, hogy az elnök továbbra is fegyverként használja az igazságszolgáltatást politikai ellenfeleivel szemben.

A Trump-kormányzat máskor is megpróbált jogi eszközökkel fellépni a republikánus elnök politikai riválisai ellen, köztük James Comey volt FBI-igazgatóval és Letitia James New York állami főügyésszel szemben.

James esetében az esküdtszék kétszer is elutasította a vádemelést,

Comey ügyét pedig egy bíró szüntette meg, miután megállapította, hogy az illetékes ügyészt szabálytalanul nevezte ki a Trump-adminisztráció.

