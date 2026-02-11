Gigantikus európai fegyverkezési terv a szakadék szélén: nehéz helyzetben Európa fenegyereke

Emmanuel Macron francia elnök egyik kiemelt iparpolitikai projektje, a mintegy 100 milliárd eurós francia–német Future Combat Air System (FCAS, magyarra Jövő Légi Harcrendszerként fordítható) hatodik generációs vadászbombázó tervezési program komoly belső ellenállásba ütközött. A projektet még 2017-ben jelentette be Macron és Angela Merkel akkori kancellár, célja egy új generációs vadászgép és a hozzá kapcsolódó drón- és fegyverrendszerek kifejlesztése. A konstrukció szerint a repülőgép fejlesztését a Dassault vezette volna, míg az Airbus németországi védelmi üzletága a rendszer többi eleméért felelne.

A projekt azóta műszaki, irányítási és beszállítói viták miatt többször a teljes leállás küszöbére került.

A konfliktus középpontjában a családi tulajdonban lévő Dassault Aviation áll, amely a francia állam legfontosabb harci repülőgép-beszállítója az 1950-es évek óta. A cég 66 százaléka a Dassault család kezében van, az Airbus 10,6 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a francia állam mára csak jelképes tulajdoni hányaddal bír. A vállalat 1980-as években már kilépett egy hasonló nemzetközi programból, amelyből később az Eurofighter Typhoon lett, miután nem kapta meg a kívánt vezető tervezői és gyártási szerepet.

A mostani vitában a Dassault és vezérigazgatója, Éric Trappier ragaszkodik a projektirányításáért felelős vezető szerephez az FCAS-on belül, míg az Airbus és a német kormány az eredeti munkamegosztás szigorú betartását követeli.

Franciaország könnyebb, repülőgéphordozó-fedélzetről is üzemeltethető gépet szeretne, ami eltér a német igényektől. Trappier korábban jelezte, hogy a vállalat „A-tól Z-ig” képes lenne önállóan is végigvinni a programot. A tárgyalások többször megszakadtak, legutóbb akkor, amikor a Dassault nem volt hajlandó módosítani álláspontján.

A vállalat erős alkupozícióját piaci súlya adja: a Rafale vadászgépek adják bevételeinek jelentős részét, és a típust a francia légierő mellett Egyiptom, India és Katar is rendszeresítette már. Ezek a szerződések érdemben javították Franciaország külkereskedelmi mérlegét is. Macron február közepén Indiába utazik, hogy mintegy száz Rafale eladásáról tárgyaljon. A cég emellett Falcon üzleti repülőgépeket is gyárt. Ugyanakkor a fő megrendelő továbbra is a francia állam, minden exportügylet kormányzati jóváhagyáshoz kötött, ami kölcsönös függőséget eredményez.

Emmanuel Macron mozgástere korlátozott, hogy sínre tegye a németekkel együtt a projektet: hivatali idejéből mintegy 15 hónap van hátra, politikai pozíciója gyengült, miközben az FCAS az európai védelmi együttműködés és az amerikai fegyverektől való függés csökkentésének szimbóluma. A német fél jelezte, hogy szükség esetén önálló fejlesztésben vagy más partnerekkel is gondolkodik.

Amennyiben nem születik kompromisszum a Dassault és az Airbus között, a 100 milliárd eurós program jövője továbbra is bizonytalan marad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio