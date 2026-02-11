Gigantikus európai fegyverkezési terv a szakadék szélén: nehéz helyzetben Európa fenegyereke

Emmanuel Macron francia elnök egyik kiemelt iparpolitikai projektje, a mintegy 100 milliárd eurós francia–német Future Combat Air System (FCAS, magyarra Jövő Légi Harcrendszerként fordítható) hatodik generációs vadászbombázó tervezési program komoly belső ellenállásba ütközött. A projektet még 2017-ben jelentette be Macron és Angela Merkel akkori kancellár, célja egy új generációs vadászgép és a hozzá kapcsolódó drón- és fegyverrendszerek kifejlesztése. A konstrukció szerint a repülőgép fejlesztését a Dassault vezette volna, míg az Airbus németországi védelmi üzletága a rendszer többi eleméért felelne.
A projekt azóta műszaki, irányítási és beszállítói viták miatt többször a teljes leállás küszöbére került.
A konfliktus középpontjában a családi tulajdonban lévő Dassault Aviation áll, amely a francia állam legfontosabb harci repülőgép-beszállítója az 1950-es évek óta. A cég 66 százaléka a Dassault család kezében van, az Airbus 10,6 százalékos részesedéssel rendelkezik, míg a francia állam mára csak jelképes tulajdoni hányaddal bír. A vállalat 1980-as években már kilépett egy hasonló nemzetközi programból, amelyből később az Eurofighter Typhoon lett, miután nem kapta meg a kívánt vezető tervezői és gyártási szerepet.
A mostani vitában a Dassault és vezérigazgatója, Éric Trappier ragaszkodik a projektirányításáért felelős vezető szerephez az FCAS-on belül, míg az Airbus és a német kormány az eredeti munkamegosztás szigorú betartását követeli.
Franciaország könnyebb, repülőgéphordozó-fedélzetről is üzemeltethető gépet szeretne, ami eltér a német igényektől. Trappier korábban jelezte, hogy a vállalat „A-tól Z-ig” képes lenne önállóan is végigvinni a programot. A tárgyalások többször megszakadtak, legutóbb akkor, amikor a Dassault nem volt hajlandó módosítani álláspontján.
A vállalat erős alkupozícióját piaci súlya adja: a Rafale vadászgépek adják bevételeinek jelentős részét, és a típust a francia légierő mellett Egyiptom, India és Katar is rendszeresítette már. Ezek a szerződések érdemben javították Franciaország külkereskedelmi mérlegét is. Macron február közepén Indiába utazik, hogy mintegy száz Rafale eladásáról tárgyaljon. A cég emellett Falcon üzleti repülőgépeket is gyárt. Ugyanakkor a fő megrendelő továbbra is a francia állam, minden exportügylet kormányzati jóváhagyáshoz kötött, ami kölcsönös függőséget eredményez.
Emmanuel Macron mozgástere korlátozott, hogy sínre tegye a németekkel együtt a projektet: hivatali idejéből mintegy 15 hónap van hátra, politikai pozíciója gyengült, miközben az FCAS az európai védelmi együttműködés és az amerikai fegyverektől való függés csökkentésének szimbóluma. A német fél jelezte, hogy szükség esetén önálló fejlesztésben vagy más partnerekkel is gondolkodik.
Amennyiben nem születik kompromisszum a Dassault és az Airbus között, a 100 milliárd eurós program jövője továbbra is bizonytalan marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Több jó okuk is van erre.
A régió lízingpiacán terjeszkedik a KBC
Több felvásárlást is lezártak.
Az EU végre kimondta: évtizedek óta kiszolgáltatottak vagyunk, most jön a nagy leszámolás
Az Európai Bizottság nagy terveire egyelőre csak legyintenek a tagállami kormányok.
Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában
Tárgyalások és katonai műveletek során is ez a fő cél.
Újabb kínai összeszerelő üzem érkezik Magyarországra
Európában ez lesz a vállalat első egysége.
Itt vannak a részletek a Commerzbank rekordnyereségéről
Közzétették az igazi gyorsjelentést is.
Elmagyarázza a szakértő, mi az egyik legnagyobb baj a mesterséges intelligenciával
"Szükség van valamilyen korlátokra az emberek számára, hogy ne pusztítsák el magukat."
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Comcast Corporation - elemzés
Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé
15 milliárd dollár rohan a füvön
Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos
United Parcel Service, Inc. - elemzés
Január végén számítottam a UPS osztalékemelésére, ilyenkor szokta bejelenteni ezeket, de most változatlanul hagyta az 1,64 dolláros osztalékot. Visszanéztem 15 évet, mindig január végén, fe
Áfa levonási jog: a Kúria felülvizsgálta korábbi álláspontját
A magyar bírósági gyakorlat az áfa-levonási jog vitáiban hosszú ideig viszonylag stabil elvre épült: a levonás alapja csak tartalmilag hiteles számla lehet, és minden ügylet során vizsgálni
4,8% napi kamat lekötés nélkül? Így dolgozik a pénzed a Gránit Prémium számlán
Mi lenne, ha a bankszámládon parkoló pénz nem csak "várakozna", hanem minden egyes nap kamatot termelne - úgy, hogy közben bármikor szabadon hozzáférsz? A Gránit Bank Prémium számlacsomagjá
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?
Miért fontos még mindig a gazdaság növekedése egy országnak?
És lehet-e beszélni GDP nélkül sikeres gazdaságpolitikáról?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Csúnya esések, kitört a pánik.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?