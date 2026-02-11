  • Megjelenítés
Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető
Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető

Felfedte Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-küldötte, mely országok vásárolják a legtöbb amerikai fegyvert Ukrajnának.

Whitaker a PURL-program (Priority Ukraine Requirements List – kb. Ukrajna Követelményeinek Elsőbbségi Listája) részleteiről beszélt, ennek lényege, hogy európai NATO-országok fegyvereket vásárolhatnak az Egyesült Államoktól, ezeket pedig elküldhetik az ukrán hadseregnek.

Whitaker arról beszélt, hogy a legtöbb fegyvert eddig három ország vásárolta a programban Ukrajnának:

Németország, Hollandia és Norvégia.

A kijelentésről beszámoló RBK nem írt arról, hogy a NATO-küldött említett-e konkrét számokat, vagyis például, hogy melyik ország mennyit fizetett Amerikának, milyen fegyvereket, milyen mennyiségben vásárolt.

Whitaker hangsúlyozta: a PURL-program remek rendszer, mivel megerősíti Ukrajna védelmét és hozzájárul a béketeremtéshez az Oroszországra való nyomásgyakorláson keresztül.

A PURL-programot Donald Trump elnök azért hozta létre, mert nem akart többé elődjéhez hasonlóan amerikai adófizetői pénzből fegyvert küldeni Ukrajnának. A fegyverek mennek, ahogy korábban is, viszont Európai NATO-országok fizetnek értük.

Címlapkép forrása: Portfolio

