Kiszivárgott Zelenszkij titkos terve: már a Kreml is megszólalt, kommentálták a legújabb fejleményt

A brit Financial Times ma megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök választásokat és a békeszerződésről szóló népszavazást akar tartani Ukrajnában. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ma délelőtt kommentálta a fejleményt.

Korai még spekulálni. Folyamatosan jönnek mindenféle jelentések a sajtóból, különféle forrásokból. Egy ilyen forrás azt írta, hogy elkezdtek készülődni a választásokra, de aztán a valaki a kijevi vezetésből tagadta ezt az információt”

– mondta Peszkov.

Az FT azt írta: Zelenszkij február 24-én bejelenti majd, hogy elnökválasztás lesz Ukrajnában, emellett az ukrán lakosság szavazhat majd arról is, hogy elfogadják-e majd az orosz-amerikai békeszerződést. Maga Zelenszkij csak annyit mondott, a cikket kommentálva, hogy addig nem lesz választás, amíg nincsenek meg az ehhez szükséges biztonsági feltételek Ukrajnában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images