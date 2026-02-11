  • Megjelenítés
Kiszivárgott Zelenszkij titkos terve: már a Kreml is megszólalt, kommentálták a legújabb fejleményt
Kiszivárgott Zelenszkij titkos terve: már a Kreml is megszólalt, kommentálták a legújabb fejleményt

A brit Financial Times ma megírta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök választásokat és a békeszerződésről szóló népszavazást akar tartani Ukrajnában. A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ma délelőtt kommentálta a fejleményt.

Korai még spekulálni. Folyamatosan jönnek mindenféle jelentések a sajtóból, különféle forrásokból. Egy ilyen forrás azt írta, hogy elkezdtek készülődni a választásokra, de aztán a valaki a kijevi vezetésből tagadta ezt az információt”

– mondta Peszkov.

Az FT azt írta: Zelenszkij február 24-én bejelenti majd, hogy elnökválasztás lesz Ukrajnában, emellett az ukrán lakosság szavazhat majd arról is, hogy elfogadják-e majd az orosz-amerikai békeszerződést. Maga Zelenszkij csak annyit mondott, a cikket kommentálva, hogy addig nem lesz választás, amíg nincsenek meg az ehhez szükséges biztonsági feltételek Ukrajnában.

