Körvonalazódik a művelet: a világ egyik legnépesebb országa több ezer katonát küldhet a háborús övezetbe
Körvonalazódik a művelet: a világ egyik legnépesebb országa több ezer katonát küldhet a háborús övezetbe

Portfolio
Indonézia akár nyolcezer katonát is Gázába küldhet Donald Trump amerikai elnök béketerve keretében –  írja a Middle East Eye.

A lehetséges műveletről Maruli Simanjuntak vezérkari főnök és Prabowo Subianto elnök találkozóját követően számoltak be. A telepítés pontos részletei – az érkezés időpontja és helyszíne – egyelőre nem ismertek, de legalább egy, akár nyolcezer főt számláló dandár felkészítése már megkezdődött.

Felkészülünk arra az esetre, ha megszületik a megállapodás, és békefenntartó erőket kell küldenünk

– mondta Prabowo újságíróknak.

Az elnök meghívást kapott az amerikai Béketanács első, még ebben a hónapban esedékes washingtoni ülésére, részvételét azonban egyelőre nem erősítette meg. Prabowo jelezte, hogy tárgyalni kíván az egymilliárd dolláros csatlakozási díjról is. Indonézia megerősítette szándékát, hogy hozzájáruljon a gázai békéhez és a humanitárius támogatáshoz – közölte Rico Ricardo Sirat, a védelmi minisztérium szóvivője. Az indonéz csapatok a többnemzetiségű Nemzetközi Stabilizációs Erők (ISF) első egységeként érkeznének a Gázai övezetbe. Az ISF létszáma a tervek szerint elérheti a húszezer főt.

Kritikusok szerint az ISF a megszállás cinkosává válhat. Az indonéz külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy részvételük nem a béke kikényszerítésére irányulna, hanem kifejezetten humanitárius célokat szolgálna. Már novemberben az indonéz védelmi miniszter bejelentette, hogy húszezer katonát képeztek ki egészségügyi és újjáépítési feladatokra Gázában. A 283 milliós lakosságú Indonézia humanitárius segélyeket is küldött: tavaly augusztusban tízezer tonna rizst szállítottak, emellett hosszú távú mezőgazdasági programot indítottak Szumátrán és Kálimántánon a palesztin élelmiszer-biztonság támogatására.

Címlapkép forrása: Claudio Pramana/NurPhoto via Getty Images

