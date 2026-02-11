Népirtást emlegetett Donald Trump jobbkeze, de nem sokáig – Gyorsan kínos pálfordulás lett az egészből

Az eredeti bejegyzés szerint Vance és felesége, Usha Vance Jerevánban az Örökkévalóság Templomának örökmécsesénél vett részt egy koszorúzási ceremónián
az 1915-ös örmény népirtás áldozatainak emlékére.
BREAKING: Vice President @VP Vance posted on X about his visit to the Armenian Genocide Memorial in Armenia and then deleted his own post. His aide then tweeted a post stripped of the words Armenian Genocide - a denialist action consistent with President Trump’s shameful… pic.twitter.com/YQQMZyqXPB https://twitter.com/VP?ref_src=twsrc%5Etfw— ANCA (@ANCA_DC) February 10, 2026
A megfogalmazás azonban ellentétes a Trump-kormányzat hivatalos álláspontjával, amely nem tekint "népirtásként" az örmények tömeges meggyilkolására és deportálására az egykori Oszmán Birodalomban. A kérdéses posztot ezért nem sokkal később levették az X-ről.
Az amerikai elnökök – Joe Biden kivételével – kerülték a genocídiumként való meghatározást, hogy
ne veszélyeztessék a Törökországgal fenntartott kapcsolatokat.
A NATO-tag Ankara jelenleg diplomáciai közvetítő szerepet tölt be a Trump-adminisztráció és Irán között.
Biden 2021-ben első amerikai elnökként ismerte el hivatalosan népirtásként a történteket. Törökország elutasította ezt az értelmezést, és továbbra is azt állítja, a halálesetek háborús körülmények között történtek, és mindkét oldalon voltak jelentős veszteségek.
Az alelnök egyik stábtagja olyan munkatársakat okolt a bejegyzésért, aki nem tartoznak a Vance-t kísérő hivatalos delegációhoz. Vance – aki az első hivatalban lévő amerikai elnök vagy alelnök, aki Örményországba látogatott – újságíróknak elmondta, hogy az örmény fél kérésére kereste fel az emlékhelyet.
Nyilvánvalóan nagyon szörnyű dolog történt valamivel több mint száz évvel ezelőtt
- fogalmazott Vance.
Az Amerikai Örmény Nemzeti Bizottság az eredeti poszt törlését "tagadó lépésnek" minősítette, ami szerintük "összhangban áll Trump elnök szégyenteljes visszakozásával"
egy olyan bűncselekmény kapcsán, amelyet mind az 50 amerikai állam, az Egyesült Államok Kongresszusa, a Fehér Ház, valamint több mint egy tucat NATO-szövetségesünk is elismert.
A Fehér Ház sajtótitkára, Karoline Leavitt megerősítette, hogy a kormányzat hivatalos politikája nem változott az ügyben .
Az örmény népirtás áldozatainak számáról máig vita folyik: az 1914 és 1923 közötti időszakra vonatkozó becslések 300 ezertől 2 millióig terjednek. A legtöbb számítás – köztük az oszmán hatóságok saját, 800 ezres adata 1915 és 1918 között – 600 ezer és 1,5 millió közé teszi az áldozatok számát.
A Törökország területén élő örmények lélekszáma 1914-ben mintegy 2 millió volt, ez 1922-re 400 ezer alá csökkent.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/-
