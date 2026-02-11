Oroszország drasztikus lépésre szánta el magát: minden eddiginél durvább korlátozás jöhet a háborús bloggerek körében

Oroszország azért korlátozza a Telegramot, hogy állampolgárait egy megfigyelésre és politikai cenzúrára épülő, államilag ellenőrzött alkalmazás használatára kényszerítse

– írta Durov a platformján közzétett közleményében. Hozzátette: a szólásszabadság korlátozása soha sem helyes, és a Telegram kiáll mellette, valamint a magánélet védelme mellett.

Durov a Kreml stratégiáját az iráni hatóságok módszereihez hasonlította. Megjegyezte, hogy az irániak többsége a cenzúra ellenére továbbra is a Telegramot használja.

Az RBC hírportál szerint a Roszkomnadzor, az orosz médiafelügyelet keddtől megkezdte a Telegram korlátozását, és forgalomlassulás érzékelhető az alkalmazásban.

Az orosz kormány ezzel párhuzamosan a Max nevű állami "szuperalkalmazást" népszerűsíti, amely a kínai WeChat mintájára készült. Az üzenetküldés mellett kormányzati ügyintézést, hivatalos dokumentumok tárolását, valamint banki és más kereskedelmi szolgáltatásokat is kínál.

A moszkvai hatóságok 2025 végén kezdtek el korlátozásokat bevezetni a Telegram ellen, amely érintette a hang- és videohívásokat is. Novemberben Oroszország a WhatsApp teljes blokkolása felé mozdult el, miután a szabályozó hatóság azzal vádolta a Meta tulajdonában álló alkalmazást, hogy terrortámadások szervezésére használják.

Az orosz hatóságok a Facebookot, az Instagramot és az X-et is betiltották, a YouTube elérését pedig korlátozták. Mindez a 2022-es, Ukrajna ellen indított invázió óta tartó, a független online platformok elleni fellépés része. A Telegram korlátozása ennek ellenére kifejezetten különlegesnek számít: az orosz milbloggerek (legyenek teljes egészében Kreml-pártiak, vagy kritikusak), ezt a platformot használják, hogy tartalmaikat szélesebb közönséghez is eljuttathassák.

A Telegram korlátozása így kihathat az orosz-ukrán háborúról szóló orosz tudósítások megismerésére is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio