Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

A németországi kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Intézet) friss elemzése szerint 2024-ben az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta példátlanul alacsony szintre esett vissza az Ukrajnának nyújtott nemzetközi katonai támogatás. Az elsősorban európai országoktól érkező segélyek összege 36 milliárd euró volt, ami 14 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor még így is elegendőnek bizonyult a kelet-európai ország teljes összeomlásának elkerüléséhez.
Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-termelője, a Novatek közölte, hogy 2024-ben több mint 60 százalékkal, 183 milliárd rubelre (körülbelül 2,37 milliárd dollárra) esett a nettó nyeresége.
Az orosz hadsereg ma megölt egy egész családot és felrobbantott egy kórházat, ez világos jele annak, hogy Moszkva nem akar békét - mondta el ma reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta a Financial Times értesüléseit, melyek szerint választásokat fog bejelenteni két hét múlva az ukrán vezető.
Oroszország nem hajlandó engedni azokból a célokból, melyek elérése végett elindult a „különleges katonai művelet;" történt is előrelépés a konfliktus tárgyalásos rendezése felé, de Európa és Ukrajna meg akarja akasztani a békés rendezést – ezt mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.
126 szárazföldi összecsapás volt a fronton az orosz és ukrán hadsereg katonái közt - a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk - olvasható az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentésében.
Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 129 drónt indított Oroszország Ukrajna területe ellen, ebből 112-t sikerült lelőni, mielőtt célba érnek.
Norvégia vezérkari főnöke szerint az országnak azzal a forgatókönyvvel is számolnia kell, hogy Oroszország a Kola-félszigeten lévő nukleáris arzenálja védelmében akár norvég területet is megpróbálhat elfoglalni - tudósított a The Guardian.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet – tudta meg a Financial Times.
Felfedte Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-küldötte, mely országok vásárolják a legtöbb amerikai fegyvert Ukrajnának.
Az Egyesült Államok olyan intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben, amely teljességgel elfogadhatatlan – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ szerint.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
2022 óta nem kapott ilyen kevés fegyvert a háborúban álló ország.
