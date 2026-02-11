  • Megjelenítés
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Globál

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Portfolio
Az orosz erők nagy erőkkel nyomulnak előre az ukránok által 2022-ben visszafoglalt Liman térségében: az észak-donyecki város ostroma lényegében megkezdődött, az oroszok a környező falvak elfoglalásával akarják bekeríteni a települést. Közben nagyobb katonai műveletek zajlanak Kosztantynivka, Pokrovszk, Huljajpole térségében is. Közen orosz lapok és internetes OSINT-bloggerek arról írnak: kisebb ellentámadást indított az ukrán hadsereg a déli fronton - Kijev ezt nem erősítette meg egyelőre. Diplomáciai fronton egyelőre nem látszik áttörés: Moszkvából több, Amerikával szemben kritikus nyilatkozat is jött az elmúlt napokban. A nap folyamán megjelnetek a Kiel Institute adatai: ebből kiderül, hogy Ukrajna katonai támogatása 2022 előtti mélypontra süllyedt. Az FT közben információkat szerzett arról, hogy Zelenszkij elnök választásokat akar tartani Ukrajnában - erről a napokban érkezhet hivatalos bejelentés. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Megosztás

Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása

A németországi kieli Világgazdasági Intézet (Kiel Intézet) friss elemzése szerint 2024-ben az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta példátlanul alacsony szintre esett vissza az Ukrajnának nyújtott nemzetközi katonai támogatás. Az elsősorban európai országoktól érkező segélyek összege 36 milliárd euró volt, ami 14 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest, ugyanakkor még így is elegendőnek bizonyult a kelet-európai ország teljes összeomlásának elkerüléséhez.

Tovább a cikkhez
Súlyos számok jöttek: gyakorlatilag összeomlott Ukrajna katonai támogatása
Megosztás

Brutális veszteséget jelentett be az orosz energiaóriás - a nyugati szankciók mindent felborítottak

Oroszország legnagyobb cseppfolyósítottföldgáz-termelője, a Novatek közölte, hogy 2024-ben több mint 60 százalékkal, 183 milliárd rubelre (körülbelül 2,37 milliárd dollárra) esett a nettó nyeresége.

Tovább a cikkhez
Brutális veszteséget jelentett be az orosz energiaóriás - a nyugati szankciók mindent felborítottak
Megosztás

Zelenszkij: nincs jele, hogy Oroszország békét akar

Az orosz hadsereg ma megölt egy egész családot és felrobbantott egy kórházat, ez világos jele annak, hogy Moszkva nem akar békét - mondta el ma reggel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Megosztás

Kiszivárogtak Zelenszkij sorsfordító tervei - Megszólalt az ukrán elnök, egyetlen feltételt szabott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kommentálta a Financial Times értesüléseit, melyek szerint választásokat fog bejelenteni két hét múlva az ukrán vezető.

Tovább a cikkhez
Kiszivárogtak Zelenszkij sorsfordító tervei - Megszólalt az ukrán elnök, egyetlen feltételt szabott
Megosztás

Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában

Oroszország nem hajlandó engedni azokból a célokból, melyek elérése végett elindult a „különleges katonai művelet;" történt is előrelépés a konfliktus tárgyalásos rendezése felé, de Európa és Ukrajna meg akarja akasztani a békés rendezést – ezt mondta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a TASZSZ cikke szerint.

Tovább a cikkhez
Kiderült, miből nem hajlandó engedni Oroszország: Lavrov elmondta, mi a valódi cél Ukrajnában
Megosztás

Jelentés a frontvonalról

126 szárazföldi összecsapás volt a fronton az orosz és ukrán hadsereg katonái közt - a harcok epicentruma továbbra is Pokrovszk - olvasható az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentésében.

(UNN)

Megosztás

Reggeli légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán légierő reggeli légvédelmi jelentése: 129 drónt indított Oroszország Ukrajna területe ellen, ebből 112-t sikerült lelőni, mielőtt célba érnek.

(UNN)

Megosztás

Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja

Norvégia vezérkari főnöke szerint az országnak azzal a forgatókönyvvel is számolnia kell, hogy Oroszország a Kola-félszigeten lévő nukleáris arzenálja védelmében akár norvég területet is megpróbálhat elfoglalni - tudósított a The Guardian.

Tovább a cikkhez
Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja
Megosztás

Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan bejelenti: elnökválasztás lesz Ukrajnában, a lakosság pedig szavazhat arról, elfogadják-e a háborút lezáró béketervet – tudta meg a Financial Times.

Tovább a cikkhez
Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa
Megosztás

Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető

Felfedte Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-küldötte, mely országok vásárolják a legtöbb amerikai fegyvert Ukrajnának.

Tovább a cikkhez
Kiderült: tovább ömlenek az amerikai fegyverek Ukrajnába - Ez pedig három rejtélyes szereplőnek köszönhető
Megosztás

Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!

Az Egyesült Államok olyan intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben, amely teljességgel elfogadhatatlan – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ szerint.

Tovább a cikkhez
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Megosztás

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt tekinthető meg:

Kapcsolódó cikkünk

Atomkatasztrófa miatt kongatják a vészharangot, orosz áttörést vertek vissza Pokrovszknál – Orosz-ukrán háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Francisco Richart Barbeira/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Nagyon hiányoznak az EU-pénzek a magyar gazdaságból, de egy nagy hiba van a számításokban
Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility