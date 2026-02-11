  • Megjelenítés
Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja
Globál

Portfolio
Norvégia vezérkari főnöke szerint az országnak azzal a forgatókönyvvel is számolnia kell, hogy Oroszország a Kola-félszigeten lévő nukleáris arzenálja védelmében akár norvég területet is megpróbálhat elfoglalni - tudósított a The Guardian.

Eirik Kristoffersen, Norvégia védelmi főparancsnoka úgy véli,

Oslo nem zárhatja ki egy jövőbeli orosz invázió lehetőségét.

A tábornok szerint Moszkva azért támadhatna Norvégiára, hogy megvédje az ország északi határához közel, a Kola-félszigeten állomásozó nukleáris arzenálját.

Nem zárjuk ki, hogy Oroszország területfoglalásba kezd a nukleáris képességeinek védelme érdekében – ez az egyetlen eszközük, amely valódi fenyegetést jelent az Egyesült Államokra

– fogalmazott Kristoffersen.

Elismerte, hogy Oroszországnak nincsenek olyan hódítási céljai Norvégiával szemben, mint Ukrajna vagy más volt szovjet területek esetében. Ugyanakkor a Kola-félszigeten jelentős nukleáris erők állomásoznak: tengeralattjárók, szárazföldi rakéták és nukleáris csapásmérésre alkalmas repülőgépek. Ezek kulcsfontosságúak lennének, ha Oroszország máshol kerülne konfliktusba a NATO-val.

Kristoffersen 2020 óta Norvégia haderejének vezérkari főnöke, a fegyveres erőkért, valamint a hírszerzésért is felel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

