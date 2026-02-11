Szivárognak a felvételek: alig négy kilométerre a határtól telepítették a félelmetes Oresnyik rakétát, ezúttal a NATO-val szomszédos országba

A február 9-én készült műholdfelvételeken láthatóak a rakétarendszerhez tartozó járművek, valamint az elmúlt hónapokban emelt új berendezések és épületek láthatók.
Még 2025 végén, december 30-án az orosz és a belarusz védelmi minisztérium videót tett közzé, amelyen állításuk szerint az Oresnyik komplexum harci szolgálatba állítása látható fehérorosz területen. A felvételen csupán három kiszolgáló jármű és egy biztonsági gépkocsi szerepel, akkor még valódi indítóállványok nélkül.
Looks like Oreshnik has in fact been deployed to Belarus. pic.twitter.com/c0Q5DVz29k https://t.co/c0Q5DVz29k— ayden (@squatsons) February 11, 2026
Amerikai elemzők már a hivatalos videó megjelenése előtt a Kricsav-6 repülőteret jelölték meg az Oresnyik valószínű telepítési helyeként.
A létesítmény mindössze mintegy négy kilométerre található az orosz határtól, Szmolenszk megyétől.
Ez a közelség arra utal, hogy a fegyver fehéroroszországi elhelyezése inkább szimbolikus lépés, mintsem komoly, fenyegető lépés.
2025 augusztusában sürgős építkezések kezdődtek az egykor elhagyatott bázis területén. 2026-ra több új épületet emeltek, a vasútállomást és a síneket pedig teljesen átépítették.
A legszembetűnőbb változás a volt kifutópálya helyén emelt központi létesítmény, amely egy kisebb, körbekerített katonai bázisra emlékeztet. Közepén dísztér található, ahol feltehetően a hivatalos videó egy részét forgatták.
A komplexum járműparkja számára eddig két, egyenként három-három jármű befogadására alkalmas hangárt építenek.
A 2026. február 9-i műholdfelvételen mintegy 25, különböző méretű és típusú katonai jármű látható a központi létesítmény közelében.
Elemzők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy elképzelhető: ez a bázis csupán elterelésül vagy tartalék telephelyként szolgál, miközben a rakétarendszer fő állomáshelye máshol található.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
