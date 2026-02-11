  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek: alig négy kilométerre a határtól telepítették a félelmetes Oresnyik rakétát, ezúttal a NATO-val szomszédos országba
Globál

Szivárognak a felvételek: alig négy kilométerre a határtól telepítették a félelmetes Oresnyik rakétát, ezúttal a NATO-val szomszédos országba

Portfolio
Fehéroroszország az egykori Kricsav-6 katonai repülőtéren telepítette az Oresnyik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétarendszer elemeit - közölte a Militarnyi.

A február 9-én készült műholdfelvételeken láthatóak a rakétarendszerhez tartozó járművek, valamint az elmúlt hónapokban emelt új berendezések és épületek láthatók.

Még 2025 végén, december 30-án az orosz és a belarusz védelmi minisztérium videót tett közzé, amelyen állításuk szerint az Oresnyik komplexum harci szolgálatba állítása látható fehérorosz területen. A felvételen csupán három kiszolgáló jármű és egy biztonsági gépkocsi szerepel, akkor még valódi indítóállványok nélkül.

Amerikai elemzők már a hivatalos videó megjelenése előtt a Kricsav-6 repülőteret jelölték meg az Oresnyik valószínű telepítési helyeként.

Még több Globál

Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megtette a bejelentését Zelenszkij - Eldőlt az elnökválasztás kérdése Ukrajnában

Donald Trump az izraeli miniszterelnökkel egyeztetett az iráni atomtárgyalásokról

A létesítmény mindössze mintegy négy kilométerre található az orosz határtól, Szmolenszk megyétől.

Ez a közelség arra utal, hogy a fegyver fehéroroszországi elhelyezése inkább szimbolikus lépés, mintsem komoly, fenyegető lépés.

2025 augusztusában sürgős építkezések kezdődtek az egykor elhagyatott bázis területén. 2026-ra több új épületet emeltek, a vasútállomást és a síneket pedig teljesen átépítették.

A legszembetűnőbb változás a volt kifutópálya helyén emelt központi létesítmény, amely egy kisebb, körbekerített katonai bázisra emlékeztet. Közepén dísztér található, ahol feltehetően a hivatalos videó egy részét forgatták.

A komplexum járműparkja számára eddig két, egyenként három-három jármű befogadására alkalmas hangárt építenek.

A 2026. február 9-i műholdfelvételen mintegy 25, különböző méretű és típusú katonai jármű látható a központi létesítmény közelében.

Elemzők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy elképzelhető: ez a bázis csupán elterelésül vagy tartalék telephelyként szolgál, miközben a rakétarendszer fő állomáshelye máshol található.

Kapcsolódó cikkünk

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtette a bejelentését Zelenszkij, összeomlott Ukrajna támogatása - Híreink az ukrán frontról szerdán
Megjött a figyelmeztetés, túlszaladt a forint - Most indulhat be a fordulat az árfolyamban
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility