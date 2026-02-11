Az Egyesült Államok olyan intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben, amely teljességgel elfogadhatatlan – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ szerint.

Rjabkov azért kritizálta az Egyesült Államokat, mert nyomást gyakoroltak Oroszország egyik legfontosabb gazdasági partnerére, Indiára, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.

Az orosz vezető úgy gondolja, egyszerű kereskedelmi kérdéseket nem szabadna összekapcsolni az ukrajnai konfliktussal.

Magyarázat szerint ennek oka, hogy „Oroszország nem áll háborúban Ukrajnával,” hanem „különleges katonai műveletet” folytat ellene, hogy „megvédje az oroszajkú lakosságot” a területen.

A nyugati értelmezés arról, hogy mi történik, semmiben nem hasonlít a miénkre. Nem lenne szabad engedni ilyen szankciókat és ilyen intézkedéseket”

– mondta Rjabkov.

Hozzátette: úgy gondolja, India is „értelmes emberekből” áll, akik megértik majd Oroszország álláspontját.

Oroszország 2022. február 24-e óta teljeskörű katonai inváziót folytat Ukrajna ellen. A lassan több mint négy éve dúló háborúnak több százezer halálos áldozata van, a harctéri érintkezések nagy része lövészárkokban zajlik, lassan mozgó frontvonalak mentén, az orosz szárazföldi harcjármű-állomány pedig kis túlzással a nullára redukálódott a háborúban. Annak ellenére, hogy Moszkva különleges katonai műveletnek hívja Ukrajna invázióját, ami történik nemzetközi jog, elemzői értelmezések és minden objektív katonai sztenderd szerint háború Ukrajna és Oroszország közt.



Egyébként Oroszország egyebek mellett az Indiának eladott olaj bevételeiből finanszírozza hadiiparát, így egyértelműen összekapcsolható az invázióval ez a "kereskedelmi tevékenység."

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images