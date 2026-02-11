  • Megjelenítés
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Globál

Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!

Portfolio
Az Egyesült Államok olyan intézkedést vezetett be Oroszországgal szemben, amely teljességgel elfogadhatatlan – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a TASZSZ szerint.

Rjabkov azért kritizálta az Egyesült Államokat, mert nyomást gyakoroltak Oroszország egyik legfontosabb gazdasági partnerére, Indiára, hogy állítsák le az orosz olaj vásárlását.

Az orosz vezető úgy gondolja, egyszerű kereskedelmi kérdéseket nem szabadna összekapcsolni az ukrajnai konfliktussal.

Magyarázat szerint ennek oka, hogy „Oroszország nem áll háborúban Ukrajnával,” hanem „különleges katonai műveletet” folytat ellene, hogy „megvédje az oroszajkú lakosságot” a területen.

A nyugati értelmezés arról, hogy mi történik, semmiben nem hasonlít a miénkre. Nem lenne szabad engedni ilyen szankciókat és ilyen intézkedéseket”

Még több Globál

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Riasztó bejelentést tett a NATO-parancsnok: Oroszország tényleg bármikor támadhat - Ez lenne az invázió célja

Kiderült: hatalmas bejelentésre készül Zelenszkij elnök - Hamarosan végleg eldől Ukrajna sorsa

– mondta Rjabkov.

Hozzátette: úgy gondolja, India is „értelmes emberekből” áll, akik megértik majd Oroszország álláspontját.

Oroszország 2022. február 24-e óta teljeskörű katonai inváziót folytat Ukrajna ellen. A lassan több mint négy éve dúló háborúnak több százezer halálos áldozata van, a harctéri érintkezések nagy része lövészárkokban zajlik, lassan mozgó frontvonalak mentén, az orosz szárazföldi harcjármű-állomány pedig kis túlzással a nullára redukálódott a háborúban. Annak ellenére, hogy Moszkva különleges katonai műveletnek hívja Ukrajna invázióját, ami történik nemzetközi jog, elemzői értelmezések és minden objektív katonai sztenderd szerint háború Ukrajna és Oroszország közt.

Egyébként Oroszország egyebek mellett az Indiának eladott olaj bevételeiből finanszírozza hadiiparát, így egyértelműen összekapcsolható az invázióval ez a "kereskedelmi tevékenység."

Kapcsolódó cikkünk

Limant ostromolják az oroszok, ukrán ellentámadásról jönnek pletykák - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Egyre csúnyább a forint mai gyengülése a csúcsok után
Keresik az irányt a tőzsdék - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat
Kiderült az igazság: a rákos esetek közel 40 százaléka elkerülhető lenne egyszerű változtatásokkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility