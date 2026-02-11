Történelmi összeget költ fegyverekre a nukleáris hatalom: vadászgépek, tengeralattjárók és rakéták tömege érkezik

A bejelentett keret 15,19 százalékkal haladja meg az előző pénzügyi év védelmi büdzséjét, és a szövetségi kormány teljes kiadásainak 14,67 százalékát teszi ki. A tőkejellegű kiadásokra 24,1 milliárd dollárnyi rúpiát különítettek el, ami 21,8 százalékos éves növekedésnek felel meg. A költségvetésből új generációs vadászgépeket, korszerű fegyverrendszereket, hadihajókat, tengeralattjárókat és drónokat szereznek be. A beszerzéseknél

kiemelt szempont a hazai védelmi ipar támogatása és az önellátás erősítése.

N. C. Bipindra, a Defence.Capital védelmi hírportál szerkesztője szerint a költségvetés jelentős növelése elsősorban a 2025 májusában kirobbant pakisztáni fegyveres konfliktusnak, valamint az akkor felszínre került katonai hiányosságoknak tudható be. Számításai szerint az új fegyverrendszerek beszerzésére szánt összeg 24 százalékkal, 1,85 billió rúpiára (20,4 milliárd dollár) emelkedett. Korábbi években a növekmény jórészt csak az infláció ellentételezésére volt elegendő. A kiemelt prioritások között szerepel a légierő vadászgép-flottájának bővítése. India már futtat egy 114 vadászgép beszerzésére irányuló programot, amelyben a francia Rafale típus élvez elsőbbséget. A védelmi minisztérium ugyanakkor már elkötelezte magát a hazai gyártású Tejas vadászgépek ütemezett kifizetései mellett.

A kormány összesen 180 Tejas gépet rendelt 12,1 milliárd dollár értékben, két ütemben: 83 darabot 2021-ben, majd 97-et 2025-ben. Ezek a beszerzések egyszerre szolgálják a légierő modernizálását és az indiai repülőgépipar megerősítését. A külföldi beszerzések közül az orosz Sz–400-as légvédelmi rakétarendszerekért is további kifizetések várhatók, amennyiben a 2018-ban 5,43 milliárd dollárért vásárolt öt rendszerből az utolsó kettőt további késlekedés nélkül leszállítják Indiának.

Bipindra rámutatott, hogy

a mostani költségvetés túlnyomórészt repülőgépekre, hajtóművekre, hadihajókra, tengeralattjárókra és nukleáris rakétákra összpontosít.

Ez szerinte a nukleáris fegyverekkel rendelkező szomszédok, Kína és Pakisztán kettős fenyegetésének, valamint az India ellen irányuló katonai együttműködésüknek tudható be. Utóbbi szintén jelentős kiadásnövelést jelentett be, 20 százalékkal, 9 milliárd dollárra növelte védelmi kiadásait az Indiával vívott fegyveres összecsapást követően. Előbbi védelmi költségvetése mindkét dél-ázsiai országét messze meghaladja. A pekingi vezetés tavaly márciusban 7,2 százalékos emelést jelentett be 2025-re, így a kínai katonai büdzsé 249 milliárd dollárra nőtt, ami nagyjából háromszorosa India jelenlegi keretének.

Rahul K. Bhonsle, a Security Risks Asia tanácsadó cég igazgatója és nyugalmazott dandártábornok úgy véli, Indiának nem is kellene megpróbálnia felzárkózni Kína védelmi költségvetéséhez.

Kínának más prioritásai vannak – ők az Egyesült Államokra és Japánra figyelnek

– mondta.

Bhonsle kiemelte, hogy India nem versenyezhet Kína védelmi kiadásaival, ez nem jelenti azt, hogy katonailag gyenge lenne. Szerinte az ország a szárazföldi határ mentén képes megbirkózni a kínai kihívással, kivéve talán a légierőt, ahol továbbra is jelentős hiányosságok mutatkoznak. Hozzátette, hogy a kulcskérdés az: sikerül-e a rendelkezésre álló pénzt ténylegesen felszereléssé és képességekké alakítani. Szerinte a védelmi minisztérium ezen a téren a múltban nem mutatott túl biztató teljesítményt.

