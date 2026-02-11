  • Megjelenítés
Trump lépése után drámai bejelentés érkezett: orosz légitársaságok függesztik fel a járataikat a népszerű úti célra
Trump lépése után drámai bejelentés érkezett: orosz légitársaságok függesztik fel a járataikat a népszerű úti célra

Oroszország a következő napokban hazaszállítja Kubában tartózkodó turistáit, majd az üzemanyaghiány enyhüléséig felfüggeszti valamennyi kubai járatát – közölte szerdán az orosz légügyi hatóság, a Roszaviacija.

A tájékoztatás szerint az Aeroflot-csoporthoz tartozó Rosszija és a Szevernyij Veter (Nordwind) légitársaságok csütörtöktől már csak a turisták hazaszállítása céljából indítanak gépeket Kubába.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata Kubát "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve, és bejelentette,

hogy a kommunista vezetésű szigetország a továbbiakban nem kap olajat Venezuelától.

Washington más szállítókat, például Mexikót is vámokkal fenyegette meg arra az esetre, ha folytatnák az üzemanyag-szállítást a szigetre.

Kuba kedd óta nem tud üzemanyagot biztosítani a nemzetközi légitársaságoknak, amire előzetesen figyelmeztette is őket.

Az orosz gazdasági minisztérium szerdán arra kérte az állampolgárokat, hogy a helyzet rendeződéséig ne utazzanak Kubába, az utazásszervezőket pedig az utazások értékesítésének felfüggesztésére szólította fel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

