Trump lépése után drámai bejelentés érkezett: orosz légitársaságok függesztik fel a járataikat a népszerű úti célra

A tájékoztatás szerint az Aeroflot-csoporthoz tartozó Rosszija és a Szevernyij Veter (Nordwind) légitársaságok csütörtöktől már csak a turisták hazaszállítása céljából indítanak gépeket Kubába.
Donald Trump amerikai elnök kormányzata Kubát "rendkívüli fenyegetésnek" minősítette az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve, és bejelentette,
hogy a kommunista vezetésű szigetország a továbbiakban nem kap olajat Venezuelától.
Washington más szállítókat, például Mexikót is vámokkal fenyegette meg arra az esetre, ha folytatnák az üzemanyag-szállítást a szigetre.
Kuba kedd óta nem tud üzemanyagot biztosítani a nemzetközi légitársaságoknak, amire előzetesen figyelmeztette is őket.
Az orosz gazdasági minisztérium szerdán arra kérte az állampolgárokat, hogy a helyzet rendeződéséig ne utazzanak Kubába, az utazásszervezőket pedig az utazások értékesítésének felfüggesztésére szólította fel.
