  • Megjelenítés
Vadászgépek és hadihajók indulnak, kezdődik Sarkvidéki Őrszem program
Globál

Vadászgépek és hadihajók indulnak, kezdődik Sarkvidéki Őrszem program

MTI
Mivel az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, a NATO-tagországok csütörtökön elindították a Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) programot - jelentette be a NATO-főtitkár Brüsszelben szerdán.

A tagállamok védelmi miniszereinek csütörtöki találkozóját megelőzően tartott sajtótájékoztatóján Mark Rutte hangsúlyozta,

a program elindítását Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá.

A program célja az egész térség és a teljes észak-atlanti szövetség biztonságának szavatolása - húzta alá Rutte.

Közölte, a program egyesíti a szövetség erejét, összehangolja a tagországok északi-sarkvidéki tevékenységeit egy átfogó operatív megközelítésen keresztül. A szövetség rendszeres gyakorlatokat tervez a térségben, biztosítva, hogy minden körülmények között készen álljon a harcra vagy a katonai műveletekre. A gyakorlatok több tízezer embert és felszerelést érintenek, erre szükség van ahhoz, hogy egy esetleges fellépés sikeres legyen az arktiszi körülmények között - mondta.

Még több Globál

Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán

Megdöbbentő adat látott napvilágot: ekkora veszteséget még Oroszország sem képes elviselni

Szép csendben megkapta Ukrajna azt a katonai eszközt, amelyet az Egyesült Államok évekig nem mert odaadni

A NATO keretében tett erőfeszítések nemcsak a szövetség régióban betöltött pozícióját erősítik, hanem közös megoldást biztosítanak az Északi-sarkvidéken jelentkező kihívásokra, megmutatva, hogy a katonai szövetség minden problémát gyorsan és hatékonyan kezelni tud - húzta alá.

Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban és az északi-sarkvidéki képességeinket

- fogalmazott.

A NATO júliusban tervezett ankarai csúcstalálkozóját is előkészítő találkozóval kapcsolatban Rutte úgy fogalmazott: "célunk, hogy a NATO-t erősebbé tegyük a védelmi beruházásainkat és a védelmi iparunkat érintő kötelezettségvállalásaink teljesítésével, elrettentési képességünk és védelmünk megerősítésével, valamint Ukrajna támogatásának fenntartásával".

A NATO-főtitkár kulcsfontosságúnak nevezte, hogy a védelemhez és az elrettentéshez szükséges képességek rendelkezésre álljanak, amelyet - szavai szerint - a védelmi ipari bázis fejlesztése szavatolhat.

Többet kell termelnünk. Ez több légvédelmet, több lőszert és erősebb ellátási láncokat jelent a szövetség egészében. Gyorsabban kell haladnunk, új technológiákat kell bevezetnünk, fel kell gyorsítanunk a beszerzést, és biztosítanunk kell, hogy védelmi iparunk gyorsan és nagy léptékben tudjon teljesíteni

- fogalmazott Rutte, majd hozzátette: ezen erőfeszítésekre az Atlanti-óceán mindkét partján szükség van.

Közölte: a csütörtöki találkozóhoz csatlakozik Ukrajna új védelmi minisztere is, akivel a szövetségesek megvitatják, hogyan fokozhatják a NATO ukrajnai támogatását, és miként tehetik azt hatékonyabbá. Kijelentette: az Ukrajnának nyújtott támogatást fenn kell tartani, anélkül ugyanis az ország nem tudja folytatni a harcot, és nem tudja biztosítani a békét. Közölte továbbá, a biztonsági garanciák biztosítását megelőzően a békemegállapodás elfogadására van szükség.

A főtitkár létfontosságúnak nevezte az úgynevezett Pearl kezdeményezést, amelynek keretében amerikai felszereléseket szállítanak Ukrajnának a NATO-tagországok és partnereik finanszírozásával. A kezdeményezésen keresztül nyújtott támogatás minden egyes nap életeket ment Ukrajnában - hangoztatta Rutte, majd hozzátette: az Ukrajnának nyújtott összes katonai támogatás 99 százaléka a NATO-tagországoktól és -partnerektől származik.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Január végére vártam egy osztalékemelést a Comcasttól, de nem emelt. Előtte viszont kaptam a meglévő részvények mellé Versant Media részvényeket, 25 CCSA után egy VSNT-t. A Versant részvé

Holdblog

15 milliárd dollár rohan a füvön

Több tízezer honfitársunk virrasztja át a vasárnap éjszakát, vagy kel fel vállalhatatlan időben, hogy élőben lássa, ahogy bő 15 milliárd dollárnyi csapat dobálja a tojáslabdát.... The pos

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Összeomlott Ukrajna támogatása, nagy bejelentésre készül Zelenszkij - Híreink az ukrán frontról szerdán
Rekordgyorsasággal menekítik a pénzüket az ultragazdagok
Tombol a Kreml: egyszerűen elfogadhatatlan, amit Donald Trump tett!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility