Valaki nagyon meg akarta szerezni a Rafale vadászgép titkos információit - Kémet fogtak a gyártósoron, speciális eszközt használt
Valaki nagyon meg akarta szerezni a Rafale vadászgép titkos információit - Kémet fogtak a gyártósoron, speciális eszközt használt

Franciaországban őrizetbe vettek egy munkást a Dassault repülőgépgyár cergy-i üzemében, mert felmerült a gyanú, hogy kémkedhetett a Rafale vadászgépek után - írta meg a Militarnyi.

A Rafale vadászgépek összeszerelésén dolgozó férfit azután fogták el, hogy

a gyár területén videofelvétel készítésére alkalmas szemüveget viselt.

A 19 éves, Franciaországban született férfit rendkívül súlyos dologgal vádolják: a nemzet alapvető érdekeinek veszélyeztetésével, konkrétan egy külföldi állam javára folytatott kémkedéssel gyanúsítják.

A férfit előbb az üzem területén hallgatták ki, majd további vizsgálatok céljából rendőrségre szállították. A nyomozók azt próbálják kideríteni, hogy az alkalmazott valóban készített-e felvételeket a Rafale gyártási folyamatáról, és ha igen, szándékában állt-e azokat harmadik félnek továbbítani.

