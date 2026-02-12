A Trump-osztályú „csatahajó” lehet a kulcs a jövő fegyveréhez: ez berobbantja a fejlesztést

Caudle hétfőn újságíróknak nyilatkozva elmondta: szerinte

most jött el az ideje annak, hogy a haditengerészet komolyan foglalkozzon a fedélzeti lézerekhez kapcsolódó technológiai kihívásokkal.

A tengernagy úgy véli, az irányított energiafegyverek nemcsak a hajók védelmében, hanem a szárazföldi támaszpontok oltalmazásában is kulcsszerepet játszhatnak.

Caudle korábban „kínosnak” nevezte, hogy a flotta még mindig nem rendelkezik széles körben alkalmazott lézerfegyverekkel. Most azt hangsúlyozta, hogy ezek az eszközök a jövőbeli csatahajók meghatározó elemei lesznek, és katalizátorként szolgálhatnak a teljes flotta modernizációjához.

Donald Trump elnök decemberben jelentette be a hiperszonikus fegyverekkel, elektromágneses ágyúkkal és nagy teljesítményű lézerekkel felszerelt csatahajók beszerzésének tervét. Caudle hétfőn új iránymutatást tett közzé, amely átfogó irányított energiafegyver-stratégiát vázol fel. A dokumentum szerint a haditengerészet meghatározza a prioritásokat, a képességküszöböket és az ütemezést, hogy a technológiát a kísérleti fázisból valódi flottaképességgé fejlessze.

Jelenleg a Preble romboló rendelkezik a drónok elleni HELIOS rendszerrel, míg más rombolók, például a Dewey és a Stockdale, az ellenséges szenzorok zavarására szolgáló, kisebb teljesítményű ODIN lézerrel vannak felszerelve. Brendan McLane altengernagy januárban közölte, hogy a Preble tavaly ősszel sikeresen tesztelte fegyverrendszerét.

Elkötelezett vagyok a lézertechnológia flottaszintű elterjesztése mellett. Az az álom, hogy minden hajón legyen lézer, valósággá válhat

– fogalmazott.

Címlapkép forrása: Tasos Katopodis/Getty Images