Beismerte a Pentagon: gondban vannak, drasztikus megoldáshoz folyamodnak

Az amerikai haditengerészet olyan nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat keres, amelyeket rombolókról és más, nagyméretű repülőfedélzettel nem rendelkező hadihajókról is indítani lehet – írja a Defense Innovation Unit (DIU) legújabb pályázati felhívása alapján a Defense News.

A flotta attól tart, hogy nem áll rendelkezésére elegendő repülőgép-hordozó, repülőgép és rakéta egy olyan ellenféllel szembeni elhúzódó konfliktushoz, amely nagy hatótávolságú hajóellenes rakétákkal rendelkezik. Ezért olyan felfegyverzett drónokat keresnek, amelyek egyszerű körülmények között, repülőfedélzettel nem rendelkező hajókról is bevethetőek.

A kiírás szerint a felszíni hadihajók csak korlátozottan képesek tartós csapásmérésre, mivel egyszer használatos rakétarendszerekre támaszkodnak, amelyekből szűkös készlet áll rendelkezésre. A tengeri utánpótlás is nehézkes.

A RIMES (Runway Independent Maritime and Expeditionary Strike) program ezt a problémát újrafelhasználható drónokkal oldaná meg.

Ezek a gépek minimális infrastruktúrával rendelkező expedíciós támaszpontokról vagy kisebb fedélzetű hajókról is működhetnének.

A kiírás az Arleigh Burke-osztályú rombolókat, a partmenti hadihajókat és az FF(X)-osztályú fregattokat említi lehetséges platformként. Ezek a hajók helikoptereket tudnak indítani, de nagy repülőfedélzettel nem rendelkeznek.

A tervezett drón jelentős tűzerőt képviselne: az F/A–18-as és az F–35C vadászgépeken már használt, 450 kilogrammos bombákat hordozhatna. Hatótávolsága vetekedne a pilótával repült harci gépekével: legalább 1400 tengeri mérföld egyirányú hatótávval kell rendelkeznie, ami nagyjából 600 tengeri mérföldes harcászati bevetési sugarat jelent.

A haditengerészet elvárja, hogy a drón zavarás és a GPS jel elvesztése közepette is önállóan tudjon működni. A RIMES-rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a zavarásnak erősen kitett környezetben a küldetés minden fázisát autonóm módon hajtsa végre.

A Pentagon gyors drónfejlesztési törekvéseivel összhangban a DIU olyan megoldást keres, amely rövid időn belül tömeggyártható. A pályázóknak a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül fel kell készülniük egy működő prototípus elkészítésére. A beadási határidő február 27.

