Bejelentette a Kreml: folytatódnak a béketárgyalások – De van egy dolog, amiről nagyon megy a titkolózás

Folytatódnak a tárgyalások Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közt a háború lezárásáról – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A sajtótitkár egész pontosan azt mondta, hogy „van egyfajta megegyezés” a tárgyalások folytatásáról, több információ később várható.

A következő tárgyalási kör hamarosan megtörténik. A helyszínnel kapcsolatosan is hamarosan adunk iránymutatást”

– mondta Peszkov.

Az eddigi háromoldalú tárgyalások az Egyesült Arab Emírségekben voltak, Abu-Dzabiban,

Peszkov erősen utalt rá, hogy a következő egyeztetésnek más helyszíne lehet.

A napokban arról pletykáltak, hogy lehetséges, hogy Ukrajna egy kisebb delegációt küld majd Moszkvába, de ezt Kijev soha nem erősítette meg. Korábban tárgyalt helyszínek voltak még Miami (USA), Törökország, Szaúd-Arábia, Magyarország és Kína is – erre most Peszkov egyáltalán nem reflektált.

