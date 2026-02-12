Oroszország teljesen nyitott arra, hogy tárgyaljon Európa vezetőivel, ha akarnak valamit, Putyin elnök várja a hívást – jelentette ki Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru szerint.

A sajtótitkár Gitanas Nausėda litván elnök szavait kommentálta, aki a napokban azt mondta: szerinte nem jó megközelítés, hogy az európai vezetők külön-külön kopogtatnak Vlagyimir Putyin orosz elnök ajtaján, ahelyett, hogy egységes EU-s álláspontot közvetítve, közösen tárgyalnának az oroszokkal.

Teljesen fölösleges kopogtatni. Ha akarják, hívják fel Putyin elnököt”

– mondta Peszkov.

Állítása szerint Oroszország vezetője soha nem utasította el az európai országok megkereséseit, az orosz álláspont az, hogy dialógussal meg lehet oldani minden konfliktust.

Peszkov azt mondta: nem Putyin utasítja vissza a beszélgetéseket, hanem az európai vezetők azok, akik „kemény konfrontációt keresnek” ahelyett, hogy tárgyalnának Oroszországgal.

Ez politikai írástudatlanság és rövidlátás”

– fogalmazott a sajtófőnök.

