Egyetlen apró változás jelzi, mi állhatott a keleti nagyhatalom hadseregének lefejezése mögött

Kínában nem számít teljesen rendkívülinek, ha a politikai vezetés látszólag minden előjel nélkül egyszer csak megszabadul a katonai vezetés néhány tagjától. Az elmúlt években volt erre néhányszor példa, ilyenkor egy szinte „megszokott” szisztémát követett az eljárás: előbb eltűnt a politikai vezető a nyilvános eseményekről, hetekkel később kiderült, hogy eljárást folytatnak ellene, végül elbocsátották a pozíciójából. A 2026 januári események nem a szokványos mederben zajlottak, a legfőbb katonai döntéshozó testület megmaradt négy tagjából kettőt is egyszerre távolítottak el, ráadásul a kínai állami média nagyon gyorsan közvetített a nyilvánosságnak az eseményekről.

A viharos változás azért is volt különös, mert Csang Ju-hszia, a KKB alelnöke, Kína legmagasabb rangú tábornoka is távozni kényszerült, aki a hírek szerint közeli kapcsolatot ápolt Hszi Csin-pinggel. Mellette Liu Csen-lit is elküldték a bizottságból, ami földcsuszamlásszerű változásokat jelzett az országban. A legendásan zárt országban

azonban szinte semmit nem lehetett tudni, hogy mi állhat a hirtelen húzás hátterében.

Egyes pletykák egyenesen arról szóltak, hogy atomtitkok kiszivárogtatása lehet a háttérben, vagy puccs készülődött, de a legtöbben a már jól ismert „korrupciós, hatalommal való visszaélés, hűtlen kezelés” vádakat sejtették a háttérben. Ezeket a politikai elit gyakran a hatalmukra veszélyesnek tartott emberekkel szemben használják.

A kínai lap azonban arról ír, hogy a váratlan eseményeket követően szigorítottak a Kínai Kommunista Párt (KKP) egyes előírásain. A drasztikusabb fellépés a katonai területre vonatkozott, a Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) párttagjait érinti, rájuk szigorúbb szabályok vonatkoznak. A lépés lehetővé teszi a KKP számára a fegyveres testület feletti szorosabb ellenőrzést. A PLA Daily, a hadsereg hivatalos lapja is magyarázatot adott:

aktív válaszadás a fegyelmi gyakorlatban felmerülő legfontosabb aggályokra.

Az nem derült ki pontosan, hogy mit jelentenek a valóságban ezek a szigorúbb szabályok. hány részletet azonban felfednek: a szabályok egyértelművé teszik a szankciók alkalmazását, alapvető irányelveit és elveit, valamint egységesítik a fegyelmi intézkedések jóváhagyási jogkörét. A hongkongi lapnak megszólaló elemzők azonban egyértelműnek veszik, hogy súlyos fegyelmi problémákat érzékeltek a PLA-n belül. A szorosabb felügyeletre lehetőséget adó változtatások március 1-től lépnek életbe, miután a KKB két tagja elfogadta a módosítást. A PLA egyik névtelenséget kérő forrása szerint ezek egyértelműen a katonai vezetésre vonatkoznak, mivel csak a hadsereg magasabb szinten lévő vezetői csatlakozhatnak az állampárthoz. Arról is írnak, hogy a lépés arra szolgálhat, hogy a korábbi hiányosságokat pótolják, és vélhetően a lépés szoros összefüggésben lehet a nemrégiben bejelentett eljárásokhoz. Több kommentátor is úgy véli, hogy „a párt tanul a saját hibáiból” és most „ezek javítására” törekednek. Ez egyben arra is utalhat, hogy a KKP nem volt elégedett a fegyelmi hozzáállással a katonai vezetők részéről, ezért kellett távozniuk.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 29. Történelmi lefejezés rengette meg a világ egyik legerősebb hadseregét: atomtitkok szivároghattak ki

Címlapkép forrása: Jessica Lee-Pool/Getty Images