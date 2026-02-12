  • Megjelenítés
Fegyverkezik Németország, más NATO-hatalmak is bevásárlásra készülnek

MTI
Németország más NATO-tagállamokkal közösen olcsó drónok nagy tételben történő beszerzését tervezi, ennek megfelelő szándéknyilatkozatot írtak alá az észak-atlanti katonai szövetség védelmi minisztereinek csütörtöki brüsszeli találkozóján.

A NATO berkeiből származó információk szerint a drónoknak legalább 500 kilométer hatótávolsággal kell rendelkezniük. Katonai védelmi helyzet esetén azt a célt szolgálják, hogy túlterheljék az ellenséges légvédelmet. A drágább precíziós fegyverekkel aztán megbízhatóbban lehet leküzdeni a fontos katonai célpontokat.

Hasonló taktikát alkalmaz jelenleg az orosz hadsereg Sahed típusú drónjaival Ukrajnában.

A beszerzésben Németország mellett Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország és Svédország is részt kíván venni az úgynevezett Elsa (Európai Nagy Hatótávolságú Csapásmérő Megközelítés) projekten keresztül.

Boris Pistorius német védelmi miniszter Brüsszelben arról beszélt, hogy erősíteni kívánják a hagyományos védelmi- és elrettentő erőket a NATO európai részén. A tárcavezető ezt fontosnak nevezte a jelenlegi kihívások tükrében.

