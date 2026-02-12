  • Megjelenítés
Furcsa lépésre szánta rá magát Ukrajna: mégis, mit művelnek a fegyvereikkel?
Globál

Furcsa lépésre szánta rá magát Ukrajna: mégis, mit művelnek a fegyvereikkel?

Portfolio
Megkapták az első hadianyag-kiviteli engedélyeket az ukrán fegyvergyártók, így megindulhat a hadiipari termékek exportja külföldre – jelentette be Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára. A döntés jelzi Kijev stratégiaváltását: az ország a saját védelmi szükségleteinek kielégítése mellett immár a nemzetközi piacra is termelni kíván, hogy a bevételekből finanszírozza a hadiipar további bővítését.

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, hogy egy háborút vívó ország fegyvereket ad el, a lépés mögött racionális gazdasági és logisztikai kényszer áll. Az ukrán védelmi ipar éves gyártási kapacitása mára meghaladja az 55 milliárd dollárt, ám a kijevi költségvetés korlátozott forrásai miatt ezt a potenciált belső megrendelésekkel nem tudják teljesen lekötni. A fegyverexportot jóváhagyó kormányközi bizottság nyolc hónap után ült össze ismét.

Umerov nem nevesítette az érintett cégeket, iparági források szerint azonban már több tucat kérelmet jóváhagytak.

Különösen a pilóta nélküli légijárművek (UAV), az elektronikai hadviselés eszközei és a felderítő rendszerek terén mutatkozik többletkapacitás. Umerov tájékoztatása szerint ezeken a területeken a gyártói képességek már most túlszárnyalják az állami beszerzések volumenét. Az export beindítása lehetővé teszi a többlettermelés értékesítését, a koordinált kivitelből származó bevételeket pedig a termelés felfuttatására és új technológiák bevezetésére fordíthatják.

Mindez közvetve az ukrán hadsereg ellátását is javítja.

Még több Globál

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Megtámadták Oroszországot: ilyen akciót még soha nem hajtott végre Ukrajna

Trump döntött: visszahívják az ICE csapatait Minnesotából

A szektor a 2022-es orosz invázió óta robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, a harctéri tapasztalatokat pedig közvetlenül beépítették a fejlesztésekbe. Jelenleg több mint ezer védelmi vállalat működik az országban, ezek többsége újonnan alapított magáncég. Közülük mintegy 450 foglalkozik dróngyártással.

Az olcsó és hatékony drónok mára a harctéri csapásmérések többségéért felelősek.

Az exportengedélyek kiadása mellett Ukrajna a nemzetközi együttműködést is erősíti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a külföldi tőkebevonás és a közös gyártási projektek fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a befektetésekre a fronton harcoló egységek folyamatos ellátása miatt van égető szükség.

Az együttműködés már konkrét eredményeket is hozott: az Egyesült Királyságban már gyártanak ukrán fejlesztésű drónokat, és hamarosan Németországból is megérkeznek az első, ott összeszerelt eszközök.

Kapcsolódó cikkünk

Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Dühöng a Kreml: "van egy európai ország, amelyik mindenkinél jobban akadályozza a béketárgyalásokat"
Evakuációba kezdett Oroszország a súlyos csapás után, tárgyalóasztalhoz ülnek a háborúzó felek - Híreink az ukrán frontról csütörtökön, percről percre
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility