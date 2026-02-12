Furcsa lépésre szánta rá magát Ukrajna: mégis, mit művelnek a fegyvereikkel?

Bár elsőre ellentmondásosnak tűnhet, hogy egy háborút vívó ország fegyvereket ad el, a lépés mögött racionális gazdasági és logisztikai kényszer áll. Az ukrán védelmi ipar éves gyártási kapacitása mára meghaladja az 55 milliárd dollárt, ám a kijevi költségvetés korlátozott forrásai miatt ezt a potenciált belső megrendelésekkel nem tudják teljesen lekötni. A fegyverexportot jóváhagyó kormányközi bizottság nyolc hónap után ült össze ismét.
Umerov nem nevesítette az érintett cégeket, iparági források szerint azonban már több tucat kérelmet jóváhagytak.
Különösen a pilóta nélküli légijárművek (UAV), az elektronikai hadviselés eszközei és a felderítő rendszerek terén mutatkozik többletkapacitás. Umerov tájékoztatása szerint ezeken a területeken a gyártói képességek már most túlszárnyalják az állami beszerzések volumenét. Az export beindítása lehetővé teszi a többlettermelés értékesítését, a koordinált kivitelből származó bevételeket pedig a termelés felfuttatására és új technológiák bevezetésére fordíthatják.
Mindez közvetve az ukrán hadsereg ellátását is javítja.
A szektor a 2022-es orosz invázió óta robbanásszerű fejlődésen ment keresztül, a harctéri tapasztalatokat pedig közvetlenül beépítették a fejlesztésekbe. Jelenleg több mint ezer védelmi vállalat működik az országban, ezek többsége újonnan alapított magáncég. Közülük mintegy 450 foglalkozik dróngyártással.
Az olcsó és hatékony drónok mára a harctéri csapásmérések többségéért felelősek.
Az exportengedélyek kiadása mellett Ukrajna a nemzetközi együttműködést is erősíti. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a külföldi tőkebevonás és a közös gyártási projektek fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy a befektetésekre a fronton harcoló egységek folyamatos ellátása miatt van égető szükség.
Az együttműködés már konkrét eredményeket is hozott: az Egyesült Királyságban már gyártanak ukrán fejlesztésű drónokat, és hamarosan Németországból is megérkeznek az első, ott összeszerelt eszközök.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
